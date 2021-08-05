Туризм

Вяленые огурцы представят псковичи на конкурс «Вкусы России»

Псковская область примет участие в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», сообщила кулинарный блогер, работающий над продвижением традиционной псковской кухни, Мария Булатова в эфире «Радио России-Псков».

Фото: gtrkpskov.ru

Псковичи представят на конкурс вяленые огурцы, которые за последние несколько лет стали популярны даже за пределами региона. Многие туристы приезжают в Порховский район, чтобы попробовать вяленые старобуригские огурцы.

Победитель конкурса региональных брендов будет назван осенью, после всеобщего интернет-голосования.