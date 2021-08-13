Туризм

Сергей Станкевич: Псков — город для хорошей погоды

Псков — город для хорошей погоды, а в плохую погоду в областном центре нечего делать из-за плохой инфраструктуры, поэтому необходимо ее развитие. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил известный псковский архитектор, урбанист, член Общественной палаты Псковской области и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич.

«У нас есть исторический центр, культурное наследие, которое в любом случае нужно сохранять, это правильно. Но сохранение без развития — мумификация, симпатичная смерть. В мавзолей люди ходят один раз, так и многие туристы приезжают в Псков, чтобы его посмотреть, а в другой раз уже не приезжают, потому что так устроен человек. Первый раз он посмотрел, а второй раз ему уже нужно что-то делать», — рассказал Сергей Станкевич.

По его словам, на сегодняшний день федеральная повестка сохранения объектов культурного наследия говорит о том, что все ОКН, которые могут быть приспособлены под современные нужды, должны быть приспособлены. «Вроде так и происходит, но другой вопрос — желание предпринимателей создавать вокруг своего объекта какую-то среду, чтобы делать центр города более привлекательным и интересным», — заметил псковский архитектор.