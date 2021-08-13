Сергей Станкевич: Псков — город для хорошей погоды

Псков — город для хорошей погоды, а в плохую погоду в областном центре нечего делать из-за плохой инфраструктуры, поэтому необходимо ее развитие. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил известный псковский архитектор, урбанист, член Общественной палаты Псковской области и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич.
По его словам, на сегодняшний день федеральная повестка сохранения объектов культурного наследия говорит о том, что все ОКН, которые могут быть приспособлены под современные нужды, должны быть приспособлены. «Вроде так и происходит, но другой вопрос — желание предпринимателей создавать вокруг своего объекта какую-то среду, чтобы делать центр города более привлекательным и интересным», — заметил псковский архитектор.