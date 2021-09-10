Туризм

В Полистовском заповеднике временно прекратили посещение туристических маршрутов

В Полистовском заповеднике временно прекратили посещение туристических маршрутов из-за ухудшения состояния дорог. Об этом сообщается в социальных сетях особо охраняемой природной территории.

«В связи с обильными осадками и резким ухудшением состояния дорог, ведущих к началу туристических маршрутов, мы вынуждены временно прекратить посещение маршрутов с 27 сентября», – говорится в сообщении.

Заповедник совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ, администрацией области и муниципалитетами решает проблему ремонта дорог, ведущих к туристическим маршрутам. «Мы искренне надеемся на скорое улучшение ситуации. В случае благоприятной погоды мы сможем возобновить посещение экологических маршрутов заповедника», - отметили в заповеднике.

В настоящее время туристам предлагают обратить внимание на предложения жителей деревень Цевло и Гоголево – это авторские экскурсии, мастер-классы и велопрогулки. «Также вы можете просто приехать на неограниченное время и поселиться в одном из гостевых домов Полистовского заповедника и полностью окунуться в размеренную деревенскую жизнь! Ждем вас, наши двери всегда открыты!» - добавили в заповеднике.