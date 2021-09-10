Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто прав, а кто виноват?
Узловой город ЛОНГРИД
рейдерский захват
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
как стать завучем
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Туризм 10.09.2021 12:150 Ростуризм отметил спрос на туры с кешбэком в Псковскую область 29.09.2021 09:000 В Полистовском заповеднике временно прекратили посещение туристических маршрутов 28.09.2021 18:215 Регина Тодоренко и Тимур Родригез побывали в Мальской долине 27.09.2021 18:190 Французы чаще всего выбирали Псковскую область для путешествий 27.09.2021 16:232 Один из выпусков «Орла и решки» посвятят Псковской области 27.09.2021 15:5510 «Гействуй!»: Тимура Родригеза впечатлило граффити на крепостной стене Пскова
 
 
 
Самое популярное 27.09.2021 07:1616 В Псковской области отмечен 30-процентный рост заболеваемости COVID-19 27.09.2021 15:515 Бабье лето в Псковской области испортят дожди 27.09.2021 08:150 Северо-Запад окажется в области мощного антициклона 27.09.2021 15:5510 «Гействуй!»: Тимура Родригеза впечатлило граффити на крепостной стене Пскова 28.09.2021 08:308 Инфекционист рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

В Полистовском заповеднике временно прекратили посещение туристических маршрутов

29.09.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

В Полистовском заповеднике временно прекратили посещение туристических маршрутов из-за ухудшения состояния дорог. Об этом сообщается в социальных сетях особо охраняемой природной территории.

«В связи с обильными осадками и резким ухудшением состояния дорог, ведущих к началу туристических маршрутов, мы вынуждены временно прекратить посещение маршрутов с 27 сентября», – говорится в сообщении.

Заповедник совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ, администрацией области и муниципалитетами решает проблему ремонта дорог, ведущих к туристическим маршрутам. «Мы искренне надеемся на скорое улучшение ситуации. В случае благоприятной погоды мы сможем возобновить посещение экологических маршрутов заповедника», - отметили в заповеднике.

В настоящее время туристам предлагают обратить внимание на предложения жителей деревень Цевло и Гоголево – это авторские экскурсии, мастер-классы и велопрогулки. «Также вы можете просто приехать на неограниченное время и поселиться в одном из гостевых домов Полистовского заповедника и полностью окунуться в размеренную деревенскую жизнь! Ждем вас, наши двери всегда открыты!» - добавили в заповеднике.

Теги: #Полистовский заповедник #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Необходимо ли сделать тарифы на ЖКХ экономически обоснованными?
В опросе приняло участие 117 человек
29.09.2021, 10:200 «Собственной персоной»: Елена Полонская о кадровых перестановках, городской среде и бюджете 29.09.2021, 10:150 Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют для движения транспорта 29.09.2021, 10:090 Печорский районный суд ищет председателя 29.09.2021, 10:010 В Россию собираются ввозить незарегистрированные лекарства
29.09.2021, 09:570 Итоги конкурса «Абилимпикс» подвели в Псковской области 29.09.2021, 09:501 «Экосреда»: Чем занимаются экологи на предприятии? 29.09.2021, 09:434 Из-за роста заболеваемости ОРВИ в псковских школах закрыты 92 класса 29.09.2021, 09:421 В России планируют привлечь студотряды к созданию туристической инфраструктуры
29.09.2021, 09:330 За контрабанду оружия осудили петербуржца в Пыталовском районе 29.09.2021, 09:220 Минприроды предлагает новый метод расчета экосбора 29.09.2021, 09:130 В Великих Луках из-за неправильного использования обогревателя загорелся дом 29.09.2021, 09:120 Роспотребнадзор в прямом эфире разберет вопросы организации питания в школах
29.09.2021, 09:000 В Полистовском заповеднике временно прекратили посещение туристических маршрутов 29.09.2021, 08:510 Великолукский спортсмен примет участие в кубке России по ММА 29.09.2021, 08:360 Аркадий Мурылев предложил утвердить региональное свидетельство о развозной торговле 29.09.2021, 08:173 Врач перечислил последствия постковидного синдрома
29.09.2021, 08:015 В Роспотребнадзоре оценили риск возникновения эпидемии гриппа 29.09.2021, 07:460 В Европейской России власть в атмосфере переходит к солнечному антициклону 29.09.2021, 07:330 За Кубок губернатора Ярославской области поборется боксер из Великих Лук 29.09.2021, 07:150 Минфин предложил изменения в налогообложение физлиц
29.09.2021, 07:004 «Потолок обвалился на кровать»: капремонт крыши обернулся для островичей потопом 28.09.2021, 23:248 Число ревакцинированных в Псковской области превысило 4000 человек 28.09.2021, 23:166 Михаил Ведерников: Постараемся избежать новых ограничений по COVID-19 28.09.2021, 22:340 Почему Пушкин не полз в асессора, узнают ульяновцы от сотрудника «Михайловского»
28.09.2021, 22:201 Лукашенко предложил прописать в Конституции Белоруссии возможность импичмента 28.09.2021, 21:424 «Только лучшее»: шансонье Артур Руденко выступил в Пскове. ФОТО 28.09.2021, 20:553 Ученые спрогнозировали сроки вымирания человечества 28.09.2021, 20:393 Алла Пугачева попросила Юлию Пересильд послать Земле «осенний поцелуй» из космоса
28.09.2021, 20:160 Опубликовано видео с места убийства пожилой женщины в Дновском районе 28.09.2021, 20:140 В Псковской области названа отрасль с наибольшей задолженностью по зарплате 28.09.2021, 20:090 Следователи работают на месте убийства 76-летней женщины в Дновском районе 28.09.2021, 20:040 Прием предпринимателей организует прокуратура в Великих Луках 5 октября
28.09.2021, 19:429 Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре 28.09.2021, 19:250 Сергей Миронов выдвинут руководителем фракции справедливороссов в Госдуме VIII созыва 28.09.2021, 19:100 Минсельхоз предложил разрешить продавать до октября импортное вино, выпущенное до июля 28.09.2021, 19:038 Прощай, губернатор! Здравствуй, глава!
28.09.2021, 18:580 Псковские самбисты стали победителями и призерами турнира в Гатчине 28.09.2021, 18:450 Благосостояние россиян в 2020 году оценили на уровне начала 2010-х 28.09.2021, 18:336 В успехе «Единой России» на выборах есть вклад каждого из пятерки лидеров списка - Путин 28.09.2021, 18:215 Регина Тодоренко и Тимур Родригез побывали в Мальской долине
28.09.2021, 18:120 Более 20 команд боролись за осенний кубок Любительской футбольной лиги Пскова 28.09.2021, 18:001 Археологи приглашают к исследованию культурного слоя Пскова 28.09.2021, 17:550 Общественная комиссия в Пскове согласовала макет мемориальной доски Сергею Борисову 28.09.2021, 17:480 Три новых музея открыли на территории нацпарка «Себежский»
28.09.2021, 17:450 Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 28.09.2021, 17:350 Псковские школьники участвуют в межрегиональной онлайн-викторине по истории Отечества 28.09.2021, 17:220 Судом обернулась для стружанина поездка за алкоголем в нетрезвом виде 28.09.2021, 17:100 Устроившую переполох в Сретенском монастыре лису сняли на видео. ВИДЕО
28.09.2021, 17:026 Денис Иванов: Уверен, что Борис Елкин продолжит положительные перемены в Пскове 28.09.2021, 16:560 За хранение банок со взрывчаткой осудили жителя поселка Дедовичи 28.09.2021, 16:460 На себежском полигоне уничтожили более 20 тонн бельгийских груш 28.09.2021, 16:431 В Минздраве подсчитали расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году
28.09.2021, 16:411 Памятный знак установят на месте подрыва моста в Пскове 28.09.2021, 16:380 «Террористов» нейтрализовали в Пскове 28.09.2021, 16:361 Прокуратура добилась обустройства парковки для инвалидов у магазина в Пскове 28.09.2021, 16:305 Игорь Максимов - абонентам «Псковских теплосетей»: Платите вовремя, и все у вас будет хорошо
28.09.2021, 16:230 Архив опубликовал информацию о льняных предприятиях в Пскове в XIX веке 28.09.2021, 16:164 У российских пенсионеров и правоохранителей вырастут доходы 28.09.2021, 16:121 Водный ввод 28.09.2021, 15:570 Трех нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
28.09.2021, 15:530 Несанкционированные постройки появились в историческом центре Печор 28.09.2021, 15:380 Туман и до 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 29 сентября 28.09.2021, 15:345 Еще один светофор установят на Октябрьском проспекте в Пскове 28.09.2021, 15:300 В списке самых богатых людей мира сменился лидер
28.09.2021, 15:230 Фура загорелась на трассе в Стругокрасненском районе 28.09.2021, 15:221 Игорь Максимов об отопительном сезоне: У нас не велосипед - сел и поехал 28.09.2021, 15:170 Десять тонн доброты: как крупный ритейлер помогает нуждающимся псковичам 28.09.2021, 15:050 Около миллиона рублей перевели на счета мошенников два жителя Псковской области
28.09.2021, 15:026 Псковская область показывает второй результат по уборке зерна на Северо-Западе 28.09.2021, 14:560 «Титан-Полимер» в лицах: бухгалтер Ирина Федотова 28.09.2021, 14:470 Псковская горбольница отметила 120-летие 28.09.2021, 14:290 Личный дневник московской художницы покажут псковичам
28.09.2021, 14:250 «Эхономика»: Игорь Максимов о старте отопительного сезона в Пскове. ВИДЕО 28.09.2021, 13:581 В Дедовичах высадят аллею в честь 120-летия поселка 28.09.2021, 13:530 Светлана Мельничук рассказала о смысле подаренной Михаилу Мишустину шайбы 28.09.2021, 13:461 Риелторы рассказали о миграции населения из Петербурга в Псковскую область
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.