Туризм

Туристам нужно получить пропуск для посещения мемориального комплекса в Самолве

В связи с нахождением мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в пограничной зоне всем индивидуальным туристам необходимо получить пропуск для ее посещения. Об этом комитет по туризму Псковской области сообщил в социальной сети.

Заявление на индивидуальный пропуск в пограничную зону нужно подать заранее через интернет-портал «Госуслуги»:

для взрослых – к заявлению необходимо приложить копию паспорта (1 страница, прописка),

для детей – заявление от законного представителя, копию свидетельства о рождении, копию прописки.

Также заявление можно подать на электронную почту Пограничного управления ФСБ России по Псковской области (pu.pskovobl@fsb.ru):

для взрослых – скан заявления, скан паспорта (1 страница, прописка),

для детей – скан заявления, скан свидетельства о рождении и прописки.

Бланки заявления можно найти в Приказе ФСБ РФ от 03.03.2021 № 89.

Кроме того, можно оформить коллективный пропуск для физических лиц. Для этого необходимо одному человеку оформить на себя заявление и приложить таблицу, в которой будут прописаны следующие данные на каждого человека в группе:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

возраст;

гражданство;

паспортные данные (полностью);

место жительства (прописка).

Срок изготовления пропуска для граждан России – 15 рабочих дней, для иностранных граждан – 30 рабочих дней.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обратиться по телефону: +7 (8112) 698-267 (Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, бюро пропусков).

Часы работы: с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00.