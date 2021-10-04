Туризм

Самыми бюджетными авианаправлениями из столицы стали Псков и Уфа

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь. В рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону.

Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые дешевые билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей), пишет РИА Новости со ссылкой на данные Туту.ру.

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.

Путешественников из Санкт-Петербурга ждут девять направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. В числе самых доступных оказались Архангельск (2 729 рублей), Москва (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.

В исследовании рассматривались данные по проездным документам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября.