Туризм

«Городище Алоль» открылся в Псковской области

При поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области реализовали проект «Городище Алоль», который позволил создать 20 новых модульных номеров на 80 мест на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото: Комитет по туризму Псковской области

Современные модули позволили обновить номерной фонд средства размещения. База отдыха «Алоль» расположена в сосновом лесу на берегу озера Зверино.

«Это отличное место для тех, кто ищет уединение и спокойствие в окружении природы. Для любителей активного отдыха на территории базы отдыха есть множество развлечений: прокат велосипедов, лодок и катамаранов, пешие прогулки по лесу, рыбалка на озере. Для детей здесь функционируют детская площадка и анимационные программы», - отметили в комитете.

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На территории базы отдыха «Алоль» также есть веревочный парк и пейнтбольное поле.