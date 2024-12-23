Туризм

Российские туристы стали чаще выбирать Африку для путешествий

Количество российских туристов, выбирающих для путешествий африканский континент, значительно возросло, несмотря на введённые западные ограничения. Об этом сообщил директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин.

«Это произошло даже несмотря на то, что по сравнению с традиционными маршрутами поездки туда — не самое дешевое удовольствие. Африка привлекает своим местным колоритом, обилием и разнообразием природных красот — по сути, она остается одним из самых удивительных на планете мест, где современность соседствует с традициями прошлого», — отметил российский дипломат.

Он также рассказал о потенциале расширения географии маршрутов отечественных перевозчиков в Африку.

«У нас с Африкой заложены хорошие правовые основы для развития сотрудничества в области гражданской авиации. Соответствующие соглашения заключены с 42 государствами континента, из них 35 расположены к югу от Сахары. К большому сожалению, на сегодня в части курируемых департаментом стран регулярное воздушное сообщение имеется только с одной: осуществляются рейсы из эфиопской столицы Аддис-Абебы в Москву», — добавил Анатолий Башкин.

Дипломат подчеркнул, что для расширения маршрутной сети необходимо учитывать ряд правовых аспектов, а также нелегитимные антироссийские санкции, пишут «Известия».

«В принципиальном плане мы выступаем за расширение географии маршрутов отечественных перевозчиков, включая страны Африки, и готовы оказывать всяческое содействие. Но здесь есть ряд нюансов, прежде всего влияние наложенных на отрасль нелегитимных санкций. В этой связи требуется учет правовых аспектов и юридических норм каждого отдельного государства по всему комплексу вопросов — от получения разрешений до обслуживания бортов, их заправки и так далее», — заявил он.