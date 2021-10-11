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Туризм

Самолву планируют исключить из приграничной зоны

11.10.2021 11:25|ПсковКомментариев: 1

Деревню Самолва Гдовского района и мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» планируют исключить из состава приграничной зоны. Об этом сообщила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района

«Прошу пояснить ситуацию с посещением нового мемориала "Александр Невский с дружиной" в Самолве. Как выяснилось, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс в деревне Самолва Гдовского района, необходимо оформить пропуск. Срок изготовления пропуска - 15 дней! Это вообще нормально? То есть, если захочу отвезти ребенка и показать памятник в хороший субботний день, я сделать этого не смогу?! При заполнении анкеты необходимо указывать дату посещения, но как можно это запланировать? А если плохая погода, или кто-то заболел, или просто другие дела. Опять ждать 15 дней? Тогда для кого этот памятник?» - задается вопросом женщина.

«На данный момент прорабатывается вопрос об исключении деревни Самолва, включая территорию мемориального комплекса, из состава приграничной зоны, чтобы у всех желающих был свободный доступ к памятнику», - ответила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

В настоящее время всем индивидуальным туристам необходимо получить пропуск перед посещением мемориала по причине его нахождения в пограничной зоне.

«При заполнении анкеты на получение пропуска вы указываете срок его действия. Для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Псковской области, указывается срок до 3 лет, для иногородних – до 1 года. То есть, в любую дату этого периода вы можете посещать пограничную зону», - объяснила руководитель комитета.

Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в пределах муниципального района (городского округа), на территории которого установлена пограничная зона, или городского округа, расположенного в пределах муниципального района, на территории которого установлена пограничная зона, и территория которого полностью (частично) прилегает к пограничной зоне, могут въезжать в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, продолжила она.

«В Псковской области это граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в следующих приграничных районах: Гдовский, Печорский, Палкинский, Псковский (исключая город Псков), Пыталовский, Красногородский, Себежский, Невельский, Усвятский», - пояснила Марина Егорова.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обратиться по телефону: +7 (8112) 698-267 (Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, бюро пропусков). Часы работы: с 9:00 до 18:00 (понедельник - пятница).

Теги: #Гдовский район #Самолва #пограничная зона
Источник: Псковская Лента Новостей
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