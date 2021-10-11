Туризм

ОАО «РЖД» запустит туристический поезд через Псков

ОАО «РЖД» анонсировало запуск туристического поезда №924/923, который проследует по маршруту Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва. Маршрут свяжет четыре древних русских города, которые можно будет увидеть всего за одни выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в холдинге «Российские железные дороги».

«Вы сможете окунуться в калейдоскоп впечатлений – прикоснуться к истории одного из древнейших городов нашей страны (археологи обнаружили поселения старше 2000 лет на месте Псковского городища – мысе на месте слияния рек Великой и Псковы), Вечевой площади – символу свободы и первому опыту демократического правления в нашей стране, прогуляться по Великому Новгороду, сможете насладиться видами на самое большое в Европе рукотворное Рыбинское водохранилище и красавицу – Волгу, прогуляться по одной из самых узнаваемых фото-достопримечательностей Ярославля – Стрелке и исторической части города, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сделать множество фотографий с очаровательными памятниками и старинными фортификационными сооружениями города и, конечно же, узнать историю первого в стране профессионального театра!» - рассказали о новом маршруте в холдинге РЖД.

Поезд отправится с Ленинградского вокзала Москвы 22 октября в 20.23 и прибудет обратно в столицу на Ярославский вокзал 24 октября в 23.35.

Чтобы туристам было комфортно путешествовать между городами, в состав поезда включены новые вагоны класса «Люкс», СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, в каждом вагоне предусмотрен душ, отметили в РЖД. Для пассажиров также работает вагон-бар, в котором можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Программа поездки:

1 день

20.23 – отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы. Ночь в поезде,

2 день

8.05 – прибытие поезда в Псков,

13.17 – отправление туристического поезда в Великий Новгород,

17.46 – прибытие туристического поезда в Великий Новгород,

22.55 – отправление туристического поезда в Рыбинск. Ночь в поезде,

3 день

9.28 – прибытие на ж/д станцию Рыбинск,

13.00 – отправление поезда туристического поезда в Ярославль,

14.20 – прибытие туристического поезда в Ярославль,

19.51 – отправление туристического поезда в Москву,

23.35 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.