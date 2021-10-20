Туризм

Авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты из Пскова в Египет

Авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты в Египет из международного аэропорта Псков имени святой княгини Ольги. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушной авиации.

«20 октября российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, утвержденного приказом министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2015 года №162, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», - говорится в сообщении.

Допуск на осуществление полетов из псковского аэропорта получила авиакомпания Azur Air. Так, три раза в неделю планируется совершать рейсы по маршруту Псков - Хургада.

Столько же рейсов предусмотрено из Пскова в столицу Египта, город Каир.

Кроме того, также три раза в неделю будут осуществляться перелеты из Пскова в Шарм-эль-Шейх.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», - добавили в Росавиации.

Кроме того, запланированы авиаперелеты по маршруту Псков - Минск. Рейсы будет выполнять компания «Азимут» три раза в неделю.