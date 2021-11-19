Туризм

Два псковских музея участвуют в викторине «Музейного инфоцентра Серебряного Ожерелья»

«Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club» запускает большую викторину, которая продлится с 25 ноября по 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

К викторине «Музейного инфоцентра Серебряного ожерелья» более 45 музеев из 11 регионов Северо-Запада подготовили интересные вопросы, рассказали удивительные факты о себе и своих экспонатах, истории о выдающихся личностях страны.

Участникам за каждый правильный ответ начислят 20 бонусных баллов, которые можно будет обменять на подарки в поездках по России. Победителей, верно ответивших на все вопросы викторины, определят 6 декабря. Они получат ценные призы — сертификаты на бесплатное посещение музеев-участников.

Принять участие можно, зайдя на сайт www.RussiaTravel.club с мобильного телефона. Затем нужно выбрать любой удобный мессенджер и нажать кнопку «Старт».