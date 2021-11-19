Туризм

Санаторий «Хилово» получил категорию «Премиум» до 2024 года

Профсоюзный санаторий «Хилово» получил категорию «Премиум» по системе оценки курортов России Национальной курортной ассоциации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

При оценке санатория проводилась комплексная проверка качества предоставляемых услуг по питанию, проживанию и медицинским услугам. Как отметили в облсовпрофе, все службы «Хилово» показали достаточно высокий уровень подготовки и оснащенности – 446 баллов. Категорию «Премиум» санаторию присвоили до 25 ноября 2024 года.

Профессиональная оценка деятельности санаторно-курортной организации является подтверждением ее добросовестности и ответственности в сфере лечебно-оздоровительного туризма, подчеркнули в облсовпрофе. Для получения категории НКА организация должна в добровольном порядке представить комплекс сведений и документальных подтверждений своих инфраструктурных возможностей, качества используемых лечебных ресурсов и квалификации персонала. Кроме того, эксперты Национальной курортной ассоциации проводят в обязательном порядке аудит на месте в санаторно-курортных и оздоровительных организациях.

«Мы рады, что наши профсоюзные здравницы соответствуют самым высоким оценкам экспертов. Для развития санаториев и предоставления доступных санаторно-курортных услуг для псковичей и гостей нашего региона мы прилагаем огромные усилия. Это и улучшение материально-технической базы, и создание специальных программ для различных социальных групп населения, и профсоюзные программы. Темпы развития, несмотря на сложные условия работы в период пандемии, снижать не намерены и будем продолжать работу в этом направлении», – прокомментировал событие председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Напомним, что санаторий «Хилово» рассчитан на прием почти 700 отдыхающих. Он обладает собственными источниками минеральных вод и сапропелевых грязей. Ежегодно в санатории отдыхают более 12 тысяч человек.