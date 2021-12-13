Туризм

Стали известны даты начала программы туристического кешбэка

Стали известны даты начала программы туристического кешбэка. Об этом сообщил туроператор «Global Travel» со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Участники получили информационную рассылку с правилами программы, которые не изменились с предыдущих этапов.





Продажи по программе стартуют 18 января и будут длиться почти 3 месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, отметили в туристической компании.





«Таким образом, мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха», - подчеркнул Александр, сотрудник туроператора «Global Travel».





На весенний период туристы могут планировать культурно-познавательные поездки и традиционный оздоровительно-санаторный отдых.





«При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, и недорогих билетов. Можно отправиться отдыхать дешевле, и доступнее», - подчеркнули Дарья и Карина, сотрудники турфирмы.





Основные условия программы остаются прежними. В ней принимают участие все регионы России. Туристы, которые оплатят поездку с карты «Мир», автоматически в течение 5 дней получат кешбэк в размере 20% от стоимости поездки. Максимально возможная сумма кешбэка - 20 тысяч рублей.



«Global Travel» уже начал подготовку предложений для желающих принять участие в программе.



«К моменту старта все наши предложения будут представлены на сайте компании. Важный момент — на сайте не представлены индивидуальные туры, так как их большое разнообразие. Учитывая все пожелания по отдыху конкретного клиента, мы сами сформируем тур», - добавил Александр.



«Обращайтесь в любой из наших офисов, мы подыщем вам санаторий или базу отдыха, забронируем авиа или железнодорожный билет и со всего турпакета Вы получите кешбек 20%», - сказали в заключение Дарья и Карина.

К моменту старта программы все предложения туроператора будут представлены на сайте компании.

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