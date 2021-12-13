Стали известны даты начала программы туристического кешбэка. Об этом сообщил туроператор «Global Travel» со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.
Участники получили информационную рассылку с правилами программы, которые не изменились с предыдущих этапов.
Продажи по программе стартуют 18 января и будут длиться почти 3 месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, отметили в туристической компании.
«Таким образом, мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха», - подчеркнул Александр, сотрудник туроператора «Global Travel».
На весенний период туристы могут планировать культурно-познавательные поездки и традиционный оздоровительно-санаторный отдых.
«При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, и недорогих билетов. Можно отправиться отдыхать дешевле, и доступнее», - подчеркнули Дарья и Карина, сотрудники турфирмы.
Основные условия программы остаются прежними. В ней принимают участие все регионы России. Туристы, которые оплатят поездку с карты «Мир», автоматически в течение 5 дней получат кешбэк в размере 20% от стоимости поездки. Максимально возможная сумма кешбэка - 20 тысяч рублей.
«Global Travel» уже начал подготовку предложений для желающих принять участие в программе.
«К моменту старта все наши предложения будут представлены на сайте компании. Важный момент — на сайте не представлены индивидуальные туры, так как их большое разнообразие. Учитывая все пожелания по отдыху конкретного клиента, мы сами сформируем тур», - добавил Александр.
«Обращайтесь в любой из наших офисов, мы подыщем вам санаторий или базу отдыха, забронируем авиа или железнодорожный билет и со всего турпакета Вы получите кешбек 20%», - сказали в заключение Дарья и Карина.
К моменту старта программы все предложения туроператора будут представлены на сайте компании.
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