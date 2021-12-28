Туризм

Воспитанники себежского спецучилища стали «пушкинскими доброхотами»

Визитом в пушкинское Святогорье начали наступивший год учащиеся Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее, молодые люди побывали на экскурсии в мемориальной усадьбе Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, воспитанники училища попробовали себя в роли «пушкинских доброхотов» и в течение двух часов помогали музейщикам очищать участок знаменитых Михайловских рощ от остатков деревьев, поврежденных снегопадом и прочими проявлениями непогоды.

В музее напомнили, что совсем недавно, в декабре минувшего года, государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и ФБГПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» заключили договор. Согласно этому документу воспитанники училища смогут приезжать в Пушкинский заповедник на экскурсии и экологические акции, знакомиться с природой псковских пушкинских мест, принимать участие в волонтерском движении.