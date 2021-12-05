Культура

Музейщики «Михайловского» побывали в гостях у воспитанников себежского спецучилища

Договор заключили Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и ФБГПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 8 декабря. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в музее, согласно этому документу воспитанники училища смогут приезжать в Пушкинский заповедник на экскурсии и экологические акции, знакомиться с природой псковских пушкинских мест, принимать участие в волонтерском движении.

Кроме того, по озвученной заранее тематической заявке-пожелании руководителей и воспитанников спецучилища, музейные педагоги подготовили для молодых людей специальную версию просветительной программы «У вас в гостях Пушкинский заповедник».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В «себежский» вариант программы вошли два музейных занятия: «История доброхотского движения» и «Дуэль в жизни А. С. Пушкина» (на базе одноименного занятия-игры, разработанного специалистами «Михайловского» в декабре 2020 года в расчете на учащихся средней и старшей школы).

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Провели эти уроки для воспитанников училища научные сотрудники отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская и Елена Федорова. По окончании программы преподаватели и воспитанники Себежского училища выразили музейщикам благодарность.