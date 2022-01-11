Туризм

Регионы начнут получать субсидии на реконструкцию исторических центров городов

Регионы России смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов с 2022 года. Правила предоставления такой господдержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью.

«К рассмотрению принимаются проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тысяч до 2 миллионов человек. При этом сам проект должен охватывать территорию площадью до 100 га», - говорится в сообщении.

Победителей конкурса будет определять Ростуризм. Средний размер субсидии на каждый проект составит около 250 млн рублей.

Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах России, добавили в правительстве.