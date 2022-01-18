Туризм

Забронировать путевки в санатории с кешбэком предлагают псковичам

Возможность забронировать путевки с кешбэком 20% в профсоюзных санаториях «Череха», «Хилово» и «Голубые озера» в Псковской области стала доступна с 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: санаторий «Хилово»

«С 18 января по 12 апреля оплатите путешествие и получите кешбэк 20% при оплате картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности», - говорится в сообщении.

Отправиться на отдых можно на 3 и более дня с 18 января по 30 апреля включительно. Максимальный размер кешбэка за одну операцию — 20 000 рублей.

Чтобы получить кешбэк, нужно:

зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности,

выбрать путевку от 3 дней в период с 18 января по 30 апреля включительно,

с 00:01 18 января до 23:59 12 апреля оплатить полную стоимость поездки на сайте санатория.

Кешбэк в размере 20% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну бронь, придет в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество операций по одной карте не ограничено, можно получить кешбэк несколько раз.

Официальный сайт государственной программы субсидирования поездок доступен по ссылке.