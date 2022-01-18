Туризм

С появлением памятника Александру Невскому увеличилась посещаемость Ремдовского заказника

За четыре месяца со дня появления в деревне Самолва монумента «Александр Невский с дружиной» посещаемость Ремдовского заказника увеличилась в шесть раз. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Ирина Маканова в интервью «Аргументам недели».

«В целом, увы, информации в настоящее время в медиапространстве об особо охраняемых природных территориях недостаточно. Но мы работаем в этом направлении. Все знают про Сочинский национальный парк, Кавказский заповедник, Байкал, Алтай, Камчатку. Но есть и менее известные территории, тоже достойные внимания», - отметила она.

Ирина Маканова привела в пример Ремдовский заказник, расположенный в Псковской области на месте Ледового побоища. По ее словам, место получило новую жизнь после создания там монумента «Александр Невский с дружиной».

«В его открытии принял участие президент Владимир Путин. Посещение заказника за четыре месяца 2021 года увеличилось в 6 раз и составило 12 тысяч человек, - сказала Ирина Маканова. - Хочется отметить огромный вклад министерства обороны, военно-исторического общества, Русской православной церкви и администрации Псковской области».