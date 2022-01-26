Туризм

Грязь, вода, детокс

На территории Псковской области находятся несколько санаториев общего оздоровления, в пандемию коронавируса их услуги становятся все более актуальными — люди направляются туда, чтобы укрепить свой иммунитет, а также пройти курс восстановления после перенесенного заболевания.

Где в регионе можно пройти программы оздоровления весной и летом 2022 года, Псковской Ленте Новостей рассказала заведующий отделом реализации оздоровительных и санаторных курортных услуг Ирэна Заблоцкая.

— В каких профсоюзных санаториях Псковской области можно пройти программы оздоровления весной и летом 2022 года? Где находятся эти санатории? Есть ли у них принципиальные отличия?

— У нас три профсоюзных санатория: «Хилово», «Голубые озера» и «Череха». Санаторий «Хилово» рассчитан на 680 мест, находится он в 75 километрах от Пскова, в Порховском районе, функционирует круглосуточно. Основные профили лечения — это заболевания опорно-двигательной системы, органов дыхания, заболевания нервной системы, органов кровообращения, моче-половой системы, кожи, уха, горла и носа.

Санаторий «Голубые озера» расположен на юге нашей области, в Невельском районе, в деревне Опухлики. Работает он также круглогодично, рассчитан на 450 мест. Основные профили лечения — это заболевания опорно-двигательной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, также там принимают специалисты гастроэнтерологии и неврологии.

Относительно небольшой санаторий «Череха» на 142 места находится на окраине города Пскова. Это кардиологический санаторий, там лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения, расстройство нервной системы. Кроме того, там долечивают больных, которые перенесли инфаркт миокарда.

Во всех наших трех санаториях есть свои источники минеральной воды для внутреннего и наружного применения. И, конечно, санаторий «Хилово» славится своей сапропелевой грязью. Эту грязь мы доставляем и в санаторий «Голубые озера».

— Актуальный вопрос на сегодняшний день: в каких санаториях можно пройти реабилитацию после COVID-19? Пользуются ли такие программы популярностью?

— Понятно, что санаторно-курортное лечение — это реабилитация, восстановление от всех болезней, оно рекомендовано всем. Программа реабилитации и восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции разработана в санатории «Хилово», восстановиться после COVID-19 можно во всех трех санаториях. Программа эта пользуется спросом.

Основные цели реабилитации — восстановление органов дыхания, других систем организма, нормализация обмена веществ, восстановление физической активности пациента, укрепление иммунной системы, помощь в преодолении беспокойства и стресса.

— Скажите, важно ли вообще проходить программы оздоровления? Кому особенно рекомендован санаторный отдых?

— Программы оздоровления — это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленный на укрепление иммунитета, восстановление природных сил организма. Туда входят и медицинские процедуры, и диетотерапия, и лечебная гимнастика. Сама программа оздоровления разрабатывается для каждого человека индивидуально про профилю его заболеваний, а медицина в наших трех санаториях очень сильна, сохранена и приумножена, у нас постоянно докупается современное медицинское оборудование, разрабатываются новые методы лечения.

Кроме того, не надо забывать, что санаторное оздоровление — это семейный отдых. Во всех трех санаториях принимают детей от 0 лет, при этом в санатории «Хилово» идет лечение детей в возрасте от четырех лет, в «Голубых озерах» деток лечат от семи лет, в санатории «Череха» детей принимают просто на отдых, на оздоровление.

К сожалению, у нас люди обращаются в санаторий только после того, как столкнутся с какими-то проблемами со здоровьем. Но это никогда не поздно и никогда не рано. Мы рады всем отдыхающим любого возраста, тем более, что у нас есть все возможности и для активного отдыха, и для того, чтобы человек мог полностью изолироваться от общества, если ему хочется устроить себе «информационный детокс».

— Есть ли у кого-то возможность получить путевку со скидкой? У кого? В каком порядке эти скидки предоставляются?

— Для членов профсоюза в Псковской области установлена фиксированная стоимость на лечение. В «Хилово» это 1 600 рублей в сутки при проживании в двухместном номере «стандарт» третьего и четвертого корпуса (за исключением июня и июля). Для «Голубых озер» это 1 350 рублей в сутки при проживании в двухместном номере шестиэтажного корпуса, а в санатории «Череха» цена составит 1 400 рублей в сутки при размещении в двухместном номере «стандарт». При возмещении в других номерах предоставляется скидка 20%.

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Также скидка в 20% на путевки с лечением предоставляется членам Союза пенсионеров России и членам профсоюзов Северо-Западного федерального округа. Кроме того, в каждом санатории действуют еще и свои программы, с которыми можно ознакомиться на их сайтах.

Беседовала Ксения Иванова