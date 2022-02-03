Туризм

Псков в январе чаще всего посещали туристы из Москвы

Псков в январе чаще всего посещали туристы из Москвы. Такой вывод можно сделать на основе статистики аудиогида МТС по Пскову. На москвичей пришлось 80% от общего числа слушателей аудиогида. Еще около 11% – это жители Пскова, которые любят изучать культуру и историю родного города, а оставшиеся 9% приходятся на соседние регионы – Ленинградскую и Новгородскую области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Аудиогид по Пскову МТС подготовила в рамках общероссийского проекта «Городские легенды» совместно с экспертами-краеведами. Маршрут пешеходной экскурсии компания разработала вместе с жителями города, поэтому точками на карте стали не только классические достопримечательности региона, но и неизвестные большинству туристов места, которые ценят и любят горожане, отметили в компании.

По данным статистики, туристический пик в январе этого года ожидаемо пришелся на новогодние каникулы – чаще всего в пешеходную экскурсию по Пскову люди отправлялись 3 и 7 января. А топовыми достопримечательностями Пскова по количеству прослушиваний гида в январе стали: Троицкий собор, подземные ходы и Поганкины палаты.

«Мы постоянно работаем над улучшением связи в Пскове, чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться всеми современными технологиями для работы и развлечений, дома, и на улице. В прошлом году мы модернизировали базовые станции во всех районах Пскова, а за первый месяц этого года уже обновили оборудование в районах Центр, Запсковье и Завеличье. Поэтому отправляясь на экскурсию с нашим аудиогидом, псковичи и гости региона могут быть уверены, что останутся на связи где бы они ни находились. Слушать онлайн–аудиогид будет комфортно как в музеях, так и изучая подземные ходы» – отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Прослушать бесплатный аудиогид «Городские легенды Пскова» можно на сайте izi.travel.ru или в одноименном приложении.