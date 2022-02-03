Псков в январе чаще всего посещали туристы из Москвы. Такой вывод можно сделать на основе статистики аудиогида МТС по Пскову. На москвичей пришлось 80% от общего числа слушателей аудиогида. Еще около 11% – это жители Пскова, которые любят изучать культуру и историю родного города, а оставшиеся 9% приходятся на соседние регионы – Ленинградскую и Новгородскую области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.
Аудиогид по Пскову МТС подготовила в рамках общероссийского проекта «Городские легенды» совместно с экспертами-краеведами. Маршрут пешеходной экскурсии компания разработала вместе с жителями города, поэтому точками на карте стали не только классические достопримечательности региона, но и неизвестные большинству туристов места, которые ценят и любят горожане, отметили в компании.
По данным статистики, туристический пик в январе этого года ожидаемо пришелся на новогодние каникулы – чаще всего в пешеходную экскурсию по Пскову люди отправлялись 3 и 7 января. А топовыми достопримечательностями Пскова по количеству прослушиваний гида в январе стали: Троицкий собор, подземные ходы и Поганкины палаты.
Прослушать бесплатный аудиогид «Городские легенды Пскова» можно на сайте izi.travel.ru или в одноименном приложении.