Туризм

За год Псковскую область посетили более 300 тысяч туристов

Несмотря на ограничительные мероприятия, действующие в связи с пандемией, показатели в сфере туризма в Псковской области в 2021 году возросли по сравнению с 2020 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как уточнили в региональном комитете по туризму, по аналитическим данным, турпоток в регион в 2021 году составил более 300 тысяч человек, в то время как в предыдущем году регион посетили всего 257 тысяч туристов.

В новогодние и рождественские праздники гостиницы в Пскове были почти полностью заполнены отдыхающими, в районах и на базах отдыха загрузка была от 20 до 60%.

«В основном регион посещали индивидуальные туристы, семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места и не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери», — отметили в комитете.

Точкой притяжения, кроме традиционных Пскова, Изборска, Печор, Пушкинских Гор, стала Самолва, куда туристы ехали, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и познавательные частные музеи «Ледовое побоище» и «Самолвовский амбар». «За все историю музея "Ледовое побоище“ впервые количество посетителей на новогодние праздники достигло 400 человек», — подчеркнули в комитете.

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Также там обратили внимание, что туристы стали больше интересоваться интерактивными программами. Псково-Изборский музей отметил спрос на единый билет, по которому можно посетить сразу все объекты музея в Пскове. Популярным объектом на новогодних каникулах был Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

В Великих Луках также отмечен больший поток туристов, чем в прошлом году, одним из основных «магнитов» стал развлекательный парк «Луки-Парк», в котором работали все аттракционы, были организованы ледяные горки и каток.

В администрации напомнили, что Псковская область в этом году будет вновь участником программы туристического кешбэка. Чтобы получить возврат части средств, нужно купить и оплатить картой «Мир» готовый тур или отдельно проживание в отеле в этот период. Отправиться в путешествие можно вплоть до 30 апреля.