Туризм

Псков оказался на втором месте по популярности у путешественников из Санкт-Петербурга

Псков вошел в топ-10 популярных железнодорожных направлений у путешественников из Санкт-Петербурга, выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

На втором месте по популярности у путешественников из Санкт-Петербурга – Псков, на третьем – Апатиты. Средние чеки за билеты в эти города равны 936 и 2 909 рублям в одну сторону соответственно, сообщил сервис.

Шесть из десяти билетов оформляются в Москву, причем за год доля столицы существенно выросла: в 2021 году она была на уровне 54%, а сейчас приближается к 61%. Средний чек за билет в Москву составляет 2 531 рубль в одну сторону.

Кроме того, в список самых востребованных железнодорожных направлений на весну у путешественников из Санкт-Петербурга вошли Тверь, Белгород, Нижний Новгород, Ярославль, Петрозаводск, Тула и Ростов-на-Дону, добавили аналитики.