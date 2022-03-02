Туризм

Здравницы и базы отдыха Псковской области представлены на выставке в Москве

Псковский областной совет профессиональных союзов принимает участие в выставке «Интурмаркет 2022» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Международная туристическая выставка начала работу в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» сегодня, 12 марта. Псковский облсовпроф представляет на ней профсоюзные здравницы, базы отдыха, гостиницы Псковской области. Работа на выставке проходит в рамках соглашения совместно с региональным комитетом по туризму.

«Наш стенд один из самых ярких и информативных. С первых часов выставки чувствуется большой интерес к нашему региону. Сотрудники представляют информацию об особенностях наших курортов, состоянии лечебной базы, туристические маршруты, событийные мероприятия, также все могут получить краткую историческую справку. В программе выставки сотни деловых встреч, круглых столов и презентаций. По сути выставка открывает новый туристический сезон, и мы к нему готовы. Убежден, что мы максимально полезно поработаем, с гордостью и достоинством представим перед участниками и посетителями наш Псковский край», - отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.