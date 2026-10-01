Община из Приморского края представит свои блюда на фестивале «Архондарик»

Женская обитель из Приморского края - Арсеньевская монашеская община представит свои блюда на фестивале монастырской кухни «Архондарик», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции.

Изображение: ТКД

«Община действует при кафедральном Благовещенском соборе города Арсеньева. Это один из самых дальних участников нашего фестиваля, и мы рады, что сёстры преодолеют тысячи километров, чтобы привезти на Псковскую землю традиции своего уклада», — отметили в ТКД.

Отмечается, что община была основана в 2011 году, когда в составе Приморской митрополии была учреждена Арсеньевская епархия. Большинство сестёр — уроженки Приморья, но несколько инокинь прибыли из московского Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря, а ещё трое - из скита в селе Новосысоевка. В Арсеньеве они живут в двухместных кельях на подворье кафедрального собора, обустроенных по наставлению преподобного Серафима Саровского: кровать, маленький столик, шкаф, стул. Скит в Новосысоевке устроен иначе — в одной части дома храм, в другой кельи и трапезная. Там сёстры ведут хозяйство: разбивают огород, выращивают овощи, занимаются консервацией.

«На "Архондарике" Арсеньевская община представит свои традиции и продукцию — выращенное на своей земле и приготовленное своими руками. Приходите познакомиться с обителью, которая находится за тысячи километров от Пскова, но делится тем же духом труда, заботы и гостеприимства», — добавили в ТКД.

Напомним, фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября. Мероприятие организуют при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры.

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