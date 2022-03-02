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Туризм

Курс на отдых

24.03.2022 20:41|ПсковКомментариев: 0

Внутренний туризм в России набирает все большую популярность. Множество предложений для путешественников есть и в Псковской области. Предпочитающие отдыхать с пользой для здоровья могут посетить профсоюзный санаторий «Голубые озера», располагающийся в деревне Опухлики Невельского района. Подробнее о здравнице в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник отдела бронирования и реализации санатория Кристина Корошану.

 

Фото здесь и далее: санаторий «Голубые озера»

— Кристина Андреевна, наверняка вам часто приходится презентовать санаторий «Голубые озера» и рассказывать о нем так, чтобы «зацепить» слушателя в сжатые сроки, не вдаваясь в подробности. Как в таких случаях вы описываете эту здавницу?

Наш санаторий «Голубые озера» расположен на Северо-Западе, в европейской части России, в удивительно живописном районе на юге Псковской области. Санаторий находится в сосновом лесу, на берегу озера Малый Иван. Климат у нас умеренный, очень комфортный для отдыха и для оздоровления. Санаторий расположен в экологически чистом районе, вдали от промышленных предприятий, загрязняющих воду и атмосферу. Смешанные леса насыщают воздух ароматами хвои, полевых цветов и озерной воды. Уникальность санатория заключена в полезных факторах, которые способствуют эффективному отдыху. В любое время года нашим гостям будет комфортно отдыхать в одной из лучших здравниц средней полосы России.

Какие направления оздоровления есть в «Голубых озерах»? С какими заболеваниями люди приезжают к вам чаще всего?

Санаторий у нас разнопрофильный. Здесь лечат заболевания нервной, костно-мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, заболевания органов пищеварения и дыхания, а также заболевания кожи.

— Каковы условия размещения в санатории? Как организовано питание?

— Номерной фонд у нас тоже разнообразный. Есть одноместные однокомнатные номера, двухместные однокомнатные номера, двухместные двухкомнатные — в такие номера чаще всего заселяются семьи с детьми или родственниками. Также есть двухместный номер люкс и семейные номера, в которых стоят двухъярусные кровати. В них также чаще всего размещаются родители с детьми, детям интересно спать на втором ярусе.

Во всех номерах у нас есть душ, туалет, холодильники и телевизоры. На каждом этаже стоит кулер с горячей и холодной водой.

Меню у нас заказное. В первый день мы предлагаем гостям какое-то дежурное блюдо, а дальше люди уже выбирают, что будут кушать. Питание полноценное, трехразовое, меню диетическое. Для тех, у кого имеются такие заболевания, как, например, сахарный диабет, формируется отдельный стол.

— Большая ли вместимость у санатория? Какие периоды являются пиковыми, когда лучше приехать тем, кто предпочитает более спокойный отдых, без скопления людей?

— Более спокойный отдых у нас в январе, феврале, марте. В апреле уже пошумнее, скажем так. В мае и в летний период людей в санатории становится значительно больше, поэтому, если хочется отдохнуть в более спокойной обстановке, лучше приезжать с января по март.

Вместимость санатория — 450 мест. Одновременно обычно отдыхают 420-430 человек.

— Могут ли приезжать в санаторий дети? Предлагаются ли им какие-либо программы оздоровления?

— Дети к нам тоже приезжают, особенно в летний период, на каникулах. Программ оздоровления у нас несколько, чаще всего они подходят и для взрослых, и для детей, например, «Легкое дыхание», «Укрепление иммунитета», «Реабилитация после COVID-19», «Антистресс». Маленьких посетителей на лечение принимаем с семи лет. 

У нас есть игровая комната, в лечебном корпусе находится бассейн, на территории санатория у нас пляж на берегу озера Малый Иван, поэтому летом дети купаются там. На территории санатория также есть небольшая игровая площадка, прокат велосипедов, лыж — все зависит от сезона.

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #профсоюзы #голубые озера #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
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