Туризм

Развитие туризма в пандемию стало темой обсуждения в областном Собрании

Внесение изменений в государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы провели корректировку списков исполнителей и участников программы, также мы актуализировали целевые статьи бюджетных расходов, обозначили значения фактических показателей за 2021 год. Кроме того, были внесены изменения в части положения о порядке распределения субсидий из областного бюджета в рамках реализации программы», - доложила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Вице-спикер, председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих поинтересовался, как в условиях пандемии и санкций развивается туризм в Псковской области.

«В связи с ограничениями освоение бюджета по туризму было низким. Так, поток туристов в регион в 2021 году составил 300 тысяч человек, но мы наблюдаем динамику увеличения турпотока», - отметила Ольга Тимофеева.

Игорь Дитрих уточнил, путешествуют ли местные жителей внутри области и насколько это пропагандируется в том числе в школах.

«Мы разрабатываем сеть абонементов по программам "Пушкинской карты", в рамках которой подростки и молодежь смогут бесплатно путешествовать в Михайловское, Великие Луки, Самолву, Порхов и другие объекты-участники программы. Эта инициатива региональная, ее поддержал губернатор Михаил Ведерников. По сути, мы являемся пилотным проектом по внедрению таких систем на территории России», - пояснила Ольга Тимофеева.

«Модернизация и капитальный ремонт в учреждениях культуры с 2019 по 2024 годы по нулям, это окончательно или будут какие-то изменения? Например, в филиале Островского музея в Новоржеве имеются проблемы с отоплением. Потому что, если есть трудности, мне надо понимать, как в дальнейшем действовать», - взял слово вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

«Вы имеете в виду вопрос по выделению областных средств на эти цели. Сейчас мы, конечно, рассматриваем и получаем большое количество заявок от муниципальных и региональных учреждений культуры, где требуются капремонты. Однако мы акцентируем внимание на получение федеральных средств», - ответила Ольга Тимофеева.