Туризм

С начала года по Октябрьской железной дороге перевезли более 30 млн пассажиров

В январе-марте по Октябрьской железной дороге перевезли 31,7 млн пассажиров, что на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них 28,3 млн - пассажиры пригородного сообщения (+12%), 3,4 млн – пассажиры дальнего следования (+12%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Пассажирооборот по итогам трех месяцев вырос на 11,8% и составил 3,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 994,3 млн пасс-км (+12%), в дальнем следовании – 2,3 млрд пасс-км (+11,7%).

При этом в марте 2022 года по Октябрьской железной дороге перевезли 12,1 млн пассажиров, что на 9,7% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них в пригородном сообщении – 10,9 млн пассажиров (+10,2%) в дальнем следовании – 1,2 млн пассажиров (+5,6%).

Пассажирооборот в марте составил 1,2 млрд пасс-км, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении – 378 млн пасс-км (+9,9%), в дальнем следовании – 795 млн пасс-км (+1,4%).