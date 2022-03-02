Туризм

В Турции планируют создать авиакомпанию для перевозки российских туристов

Власти Турции утвердили трехэтапную дорожную карту по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций, в частности планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты.

Базироваться авиакомпания будет в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. «Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов», – пишет Интерфакс со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines договорилась с туроператорами из РФ о предоставлении им на рейсах блоков мест.

«По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 миллионов путешественников из России», – пишет Sabah.

Как сообщает издание, в рамках дорожной карты власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму $300 миллионов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса. Предполагается, что о пакете поддержи для туркомпаний объявят в начале мая.