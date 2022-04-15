Туризм

Псковские школьники посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии

Псковские школьники по туристическому обмену посетили Республику Калмыкия с 15 по 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Группа из 24 учащихся 6-11 классов образовательных учреждений района — победителей и призеров областных туристско-краеведческих конкурсов, викторин, областных соревнований по спортивному ориентированию, турслетов учащейся молодежи, слета туристов-краеведов, областного фестиваля бардовской песни, соревнований «Школа безопасности», а также активисты спорта и добровольчества.

Поездка школьников в другой субъект РФ стала возможной благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Республики Калмыкия Бату Хасикова.

Школьники познакомились со столицей Республики Элистой и памятником природы «Одинокий тополь», а также посетили молодежный фестиваль тюльпанов «Теегин фест».

Для гостей из Псковской области организовали походы в национальный краеведческий музей имени Н. Н. Пальмова и музей «Уникальная Калмыкия». Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классе по стрельбе из лука.

Как отметили организаторы путешествия – представители Центра развития творческих детей и молодежи Псковского района и областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий – визит в Калмыкию стал одним из первых выездных мероприятий с начала пандемии. Для школьников, большинство из которых проживает в сельской местности, знакомство с другим регионом стало очень эмоциональным и запоминающимся.

В июне калмыкские школьники с ответным визитом посетят Псковскую область. Одним из главных мероприятий в программе гостей станет участие в Пушкинском празднике поэзии, добавили в администрации.