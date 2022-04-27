Туризм

Далеко ли до Камчатки?

Слетать из Пскова на Камчатку одному стоит столько же, сколько турецкая «пятерка» на двоих. Дороговизна внутренних путешествий - тема давняя. Но эпоха всеобщего импортозамещения манит шансом на перемены. Эксперты турбизнеса рассказали, из чего складывается высокая стоимость путешествий по России и в каких местах надо докрутить, чтобы это исправить.

Где начинается Россия

С 2008 года известный псковский журналист, главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» Олег Константинов объехал с женой Светланой половину Европы, от Стокгольма до Ниццы и Мальты. Ограничения последних двух лет замотивировали развернуться на восток, вглубь собственной страны. Прошлым летом Константиновы неделю провели на Байкале. Минувшей зимой отправились туда снова.

«Байкал зимний и Байкал летний - абсолютно разные вещи, даже сравнить нельзя. Если побывал в один сезон, обязательно захочется в другой, - объясняет Олег Константинов. - Людям, которые любили путешествовать по миру, с лихвой хватит путешествий по России-матушке. Хочется дальше забраться, но это уже тяжеловато».

Обе поездки на Байкал были оплачены с помощью программы кэшбека с возвратом 20% стоимости тура. Давняя идея Олега Константинова, которую он пытался продвигать во властных кабинетах - «региональный кэшбек», программы для туристов с разных концов страны. Чтобы, например, псковичи увидели вулканы Камчатки по льготной цене, а камчадалы - пушкинские места. Как минимум, на такую дружбу настраивают надписи «Россия начинается здесь» на берегу Великой и «Здесь начинается Россия» с видом на Тихий океан.

«В красивых местах плохие дороги»

Пока что от цен за туры на другой край страны можно только ойкать. Открываем поисковик. Жители Камчатки предлагают остальным россиянам групповой тур по полуострову с 230 тысяч рублей. Не за всю группу - за одного человека. Правда, показывать кратеры и термальные источники обещают целых две недели, но ночевать оставят в кемпингах и чуть более комфортных глэмпингах. Неделя поездок по полуострову с ночевкой в гостинице обойдется в 94 тысячи. Все это без учета доставки себя любознательного на другой конец страны. То есть для псковичей нужно прибавить еще самолет или поезд до Москвы (около 4 тысяч рублей) и перелет на Камчатку (еще 16 тысяч рублей, прямо сейчас можно встретить такие цены на июнь). Значит, в обе стороны плюсуем 40 тысяч.

Псковская Лента Новостей в попытке найти самое-самое выгодное предложение путешествия из Пскова на Камчатку обнаружила неожиданное. Недельную поездку от псковского туроператора Turbo Travel с включенным в стоимость поездом до Москвы и самолетом до Петропавловска-Камчатского. «Всего» за 84 500.

Это и правда дешево, учитывая, сколько просят остальные. Группа из 11 человек полетит в сентябре, полный комплект уже собрался, продажи закрыты. В полном смысле эксклюзив, больше никто из псковичей такие поездки пока не организовал. Транспорт, гидов, гостиницы - все нашли из Пскова.

«Когда давно работаешь, знаешь, как удешевить тур без потери комфорта, - куратор группы Екатерина Грядская предпочла оставить профессиональные секреты при себе. - Тяжело работать на российском направлении, что касается дальних поездок. Россия - кладезь, но самая затратная часть - авиаперелеты. Второй момент - транспортное обслуживание на территории. В красивых местах плохие дороги, заповедные зоны асфальтировать нельзя, транспорт быстро приходит в непригодность. По таким дорогам один сезон, и машину перевозчик выбрасывает. Отсюда и цена на услуги».

Вот и получается, что самый незатратный для путешественника вариант отправиться на другой конец страны стоит, как отдых в бюджетной турецкой «пятерке» да еще и вдвоем.

Нечаянный шанс

Псковская область тоже стремится стать значимой точкой на туристической карте стране. Значит, знакома со всеми проблемами внутреннего туризма, а местные специалисты хорошо понимают, как и из чего складывается конечная цена.

С дорогами в регионе точно получше, на вулкан никого вертолетами доставлять не надо. Но сложностей с транспортом не меньше. Большие автобусы - дорого, а с недавнего времени - очень дорого. Плюс иностранные запчасти, то есть неясные перспективы ремонта. Сверху рынок прихлопнут крышечкой из страховых платежей. Владелец экскурсионного автобуса загружен работой 30% времени, а страховку за каждое кресло платит такую же полноценную, как рейсовый перевозчик.

Приехали, нужно где-то селиться. Председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова приводит данные, согласно которым налоговая нагрузка на гостиничный бизнес выше, чем в нефтегазовом секторе. Окупаемость новой гостиницы в последнее время выросла с 7 до 17 лет.

«Во всем мире гостиницы - крупные сооружения, вроде нашей «Рижской». В России среднестатистическая гостиница - 19 номеров. Естественно, ни о каком развитии речь не идет, - отмечает она. - Нужно содержать минимум четыре смены администраторов, горничных, организовать завтрак - все закладывается в цену номера».

На федеральном уровне на прошлой неделе объявлено о поддержке строительства модульных быстровозводимых гостиниц. Потратить планируют 4 млрд рублей, на выходе получить 2,5 тысячи номеров.

«Для чего эти затраты? Чтобы гостиница развалилась через пять лет? - недоумевает Светлана Баранова. - Не понимаю, где тут ниша, кому будет это интересно. Те, кто хочет сэкономить, едут со своими палатками, не будут тратить даже 1200 рублей на некое подобие комфортных условий. Остальные предпочтут традиционный отель».

Отсутствие обсуждения инициатив до их внедрения с теми, кто работает «в поле», она называет большим затруднением для развития внутреннего туризма. Пример тому - Пушкинская карта. В прошлом году молодым людям положили на такие карты по 3 тысячи рублей, в этом уже по 5 тысяч. Потратить можно на билеты в театры и музеи. Только после начала действия программы задумались о том, чтобы изменить механизм и разрешить оплачивать турпоездки целиком. До Камчатки, конечно, не доберешься, но из Пскова можно было бы два с половиной раза съездить в Полоцк, в музеи Петербурга, туда же на фестиваль тюльпанов, в Гатчину, к Достоевскому в Старую Руссу, на фонтаны в Петергоф, в Ореховно, в Витебск. Да много куда. Но пока ехать приходится самостоятельно (много ли денег у студентов, хорошо известному тому, кто сам был студентом). А с «Пушки» оплачивать только билеты, далеко не самую дорогую часть поездки.

Светлана Баранова отмечает, что туристы чутко реагируют на малейшие улучшения. Как камчатская навага, косяком идут туда, где есть условия. Запустили из Пскова самолет в Минводы и Калининград - и вот уже выкуплены туры на Кавказ и пусть на холодное, но море. Отменили ковидные ограничения - и вот уже собирается полный автобус в самую простую поездку по музеям Петербурга. В первую волну кэшбека для теплоходных кризов условия были чуть помягче - и вот уже взрывной рост интереса к таким круизам.

«Кэшбек оживляет рынок, - отдает она дань одному из самых эффективных стимулов последнего времени. - Во время недавнего возобновления программы с нее поступали основные брони. Такие меры, действительно, стимулируют туристов».

На одном кэшбеке далеко не уедешь. Дико, что под грифом «эксклюзив» проходят поездки по огромной стране, где находятся долина гейзеров Камчатки, жаркие пляжи Черного моря, северное сияние Мурманска, горы Алтая и бесконечное число других красот природы, архитектуры, необъятное культурное наследие. Но соотношение «цена - качество сервиса» все еще не в пользу внутренних направлений. В прошлом году одну только Турцию посетили 4,6 млн россиян. Ехали не только на пляжи, самое популярное направление в стране - познавательный туризм в Стамбул. Турецкая статистика говорит, что один турист тратит плюс-минус тысячу долларов. А это уже 4,6 млрд долларов, вывезенных из России и не потраченных на развитие собственных направлений. В этом году сфера туризма, как и вся российская экономика оказалась в жестких условиях вынужденного импортозамещения. Впереди не просто окно возможностей - открытая дверь. И смутные сомнения насчет того, насколько эффективно выйдет распорядится нечаянным шансом.

Юлия Магера