Туризм

Два частных музея в Псковской области рекомендованы к туристическому показу

Союз частных музеев и коллекционеров и Российский союз туриндустрии провели заседание, в рамках которого определили частные музеи, рекомендованные к туристическому показу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в список из 111 учреждений культуры вошли два псковских музея из Гдовского и Печорского районов — частное учреждение культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва» и частный информационный центр «Льняная губерния».

Всего было подано 186 заявок от музеев. При отборе учитывались критерии, обеспечивающие удобство и надежность выполнения договорных обязательств между музеями и туроператорами, способность одновременно принимать группы до 40 человек, наличие автобусной парковки в шаговой доступности, наличие туалета для посетителей и наличие расчетного счета и кассы, а также ряд других критериев.

Для музеев, рекомендованных для туристического показа, будет организован специальный чат, где они смогут устанавливать прямые контакты и делиться информацией с туроператорами.