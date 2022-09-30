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Туризм

Экскурсии по «Покровскому углу» проведут в Пскове

30.09.2022 21:43|ПсковКомментариев: 0

Экскурсии по музейному комплексу «Покровский угол» в Пскове пройдут в эти выходные, 1 октября в 15:00 и 2 октября в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сердцем комплекса является Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости, отметили в музее. На экскурсии гости смогут узнать, как разворачивались события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага.

Также гости познакомятся с историей одного из образцов храмового зодчества, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах этой осады. Будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в комплекс «Покровский угол».

Экскурсии будут проводить с учетом погодных условий и времени наступления холодов.

«Успейте побывать в самой таинственной башне Псковской крепости, пока она доступна для посещения», – призвали в музее.

Билеты можно приобрести в кассах Приказной палаты на улице Кремль, 4, главного здания Псковского музея-заповедника, на улице Некрасова, 7, а также в кассе у Покровской башни на улице Свердлова, 3, прямо перед экскурсией.

Электронный билет можно купить по ссылке. При покупке электронного билета его необходимо предъявить перед началом экскурсии. Билет приходит на электронную почту, указанную при покупке.

Стоимость: 150 рублей за человека – взрослые, учащиеся (студенты), в том числе по Пушкинской карте, 100 рублей за человека – дети до 16 лет.

Место сбора группы: у входа в Покровскую башню.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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