Туризм

Краеведческий квест проведут для псковской молодежи

Краеведческий квест «Лики города» пройдет в Пскове 8 октября. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Афиша: Псковский городской молодежный центр

«Командам необходимо будет пройти игру по истории и достопримечательностям Пскова, где на каждой станции участникам необходимо справиться с заданием, после которого они узнают следующую точку их маршрута. Выполнение заданий усложняется не только ограничением по времени, но тем, что команды должны выбрать один из вариантов передвижения: либо пешком и с использованием общественного транспорта, либо пешком и на личном авто», - рассказали организаторы.

Лучшие семь команд на финише будут награждены памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.

Познакомиться со всеми правилами квеста можно в положении. Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек, заявки принимаются по специальной форме.