Краеведческий квест проведут для псковской молодежи

Краеведческий квест «Лики города» пройдет в Пскове 8 октября. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Афиша: Псковский городской молодежный центр
Лучшие семь команд на финише будут награждены памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.
Познакомиться со всеми правилами квеста можно в положении. Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек, заявки принимаются по специальной форме.