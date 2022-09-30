Туризм

Путеводитель по пушкинским местам Пскова представили в городской библиотеке

Пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» завершился презентацией псковского издания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

В Краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялась презентация первого тиража путеводителя «Пушкинские места Пскова и окрестностей, знакомые и незнакомые».

Как напомнили организаторы, этот путеводитель разработала Централизованная библиотечная система Пскова в рамках издательского проекта «Пушкин и Псков».

«Проект начинался с оформления в книгу одноимённой рукописи краеведа Евгения Матвеева. Эта рукопись в 90-е годы публиковалась в СМИ по частям и только недавно форму отдельного издания. Позже по книге Евгения Матвеева создали комикс "Пушкин в Пскове". Его выдвинули на всероссийский конкурс "Литературная карта России в комиксах"», - рассказали в библиотеке.

Псковские библиотекари издали две книги, также по ним создали подкасты. Ознакомится с книгами можно на сайте ЦБС.

На мероприятии руководитель проекта, заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко ещё раз рассказала, как псковским библиотекарям удалось реализовать проект.

«Заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы Сергей Попков, который и принёс в библиотеку на Конную рукопись Евгения Матвеева, вспомнил, до чего же его однажды раздосадовало, что в Торжке есть книга "Пушкин и Торжок", а псковичи до сих пор не догадывались издать что-то подобное про связь своего города с главным русским гением», - отметили организаторы.

Научный консультант издания Татьяна Медникова рассказала о подборе иллюстраций. Так, создатели путеводителя разыскали в архиве план дома губернатора Адеркаса, на званые вечера которого приглашали Пушкина.

Первый тираж путеводителя «Пушкин в Пскове» составляет всего 60 экземпляров. Часть этого тиража уже подарили.