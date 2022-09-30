Туризм

Прокат катамаранов откроют на острове имени Залита

Прокат катамаранов откроют на острове имени Залита в Псковском районе в следующем сезоне. Об этом сообщается в группе информационного центра «Талабы» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа информационного центра «Талабы» в социальной сети «ВКонтакте»

«Ура! У нас появилась новая фишка! Со следующего сезона на острове Залита можно будет прокатиться не только на сапбордах, но и на новеньких современных катамаранах!» - рассказали в центре.

Водные транспортные средства уже скоро поступят в Псков. Подробности о прокате появятся ближе к началу летнего сезона-2023.