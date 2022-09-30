Туризм

На бесплатную программу подготовки гидов приглашают псковичей

Любой житель Пскова от 15 до 35 лет может принять участие в бесплатной программе подготовки гидов-волонтеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественный старт программы состоится 7 октября в 16:30 в конференц-зале Ресурсного центра поддержки добровольчества на улице Конной, 2. Занятия будут проходить в очном и дистанционном формате, 1-2 раза в неделю. Продолжительность подготовки восемь месяцев.

Как рассказали в пресс-службе, программа будет интересна всем любителям путешествий и активного отдыха, всем, кто мечтает попробовать себя в роли гида-экскурсовода, сопровождающего групп иностранных туристов, организатора и разработчика интерактивных площадок, всем, кто мечтает стать первоклассным оратором. Серия тренингов, в рамках подготовки, позволит прокачать или развить лидерские навыки, организовать и собрать команду единомышленников.

В курс подготовки войдет социальное проектирование, где все участники научатся не только оформлять свои идеи «под ключ» (до реализации), но и получат пошаговую инструкцию «Как всегда добиваться цели и воплощать свои мечты». Участники программы напишут и реализуют свои первые социальные проекты в области культуры и туризма, получат хороший стартап для создания и реализации своих будущих проектов, уточнили организаторы.

Команда специалистов будет работать с участниками программы подготовки, давая возможность, познакомиться со спецификой профессий в туриндустриии.

Расписания занятий будут публиковаться еженедельно в региональной группе «Волонтеры гостеприимства Псков» в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы можно задать по телефону +7 (906) 223 44 04 или направить на электронную почту istokpskov@gmail.com руководителю проекта «Волонтеры гостеприимства: Мастерство Гида / Skill оf Guide» Надежде Сухаревой.