Туризм

Путин упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму — Ростуризм. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 октября.

Фото: пресс-служба Кремля

«Упразднить Федеральное агентство по туризму», - говорится в документе.

Функции Ростуризма переданы министерству экономического развития РФ.

Такое решение принято в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.