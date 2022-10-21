Туризм

Псковские пушкинские места попали в романтический топ-10 Русского географического общества

Специалисты Русского географического общества включили Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с тремя мемориальными и одной типологической усадьбами в его составе в топ-10 романтических усадеб — памятников культуры России. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации Пушкинского заповедника, уточнив, что подборка была составлена в рамках проекта «Путешествия с Русским географическим обществом» при поддержке Ассоциации владельцев исторических усадеб.

Романтическое пушкинское Тригорское на картине Галины Худницкой «Высокий берег Сороти» (2014) из фондов музея-заповедника.

В престижный список вошли не только музеи, расположенные близ Москвы и Санкт-Петербурга, но и бывшие дворянские имения, значительно удалённые от столиц. Помимо псковского «Михайловского» это усадьбы из Вологодской, Калужской, Липецкой и Ярославкой областей, а также из Республики Карелии.

Наряду с «Михайловским» в топ-10 попал и ещё один пушкинский музей — «Полотняный завод», родовое гнездо жены поэта, Натальи Пушкиной, урождённой Гончаровой. Напомним, что в эти дни в этой калужской усадьбе проходит выставка, подготовленная в «Михайловском».