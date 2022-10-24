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Туризм

Псковичка стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства»

26.10.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

Ольга Качнова из Пскова вошла в число победителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей».

Фото здесь и далее: пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей»

В Ставропольском крае объявили победителей финала по направлению «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лучшими стали 14 участников из 10 регионов России, среди них Ольга Качнова из Псковской области.

Финал направления прошёл в Минеральных Водах 21-24 октября. На протяжении трёх дней 114 увлеченных работников индустрии гостеприимства из 42 регионов страны решали территориальные кейсы, проходили ассессмент деловых компетенций, индивидуальные интервью, посетили деловую программу.

«Конкурс "Мастера гостеприимства" отличается от других проектов нашей платформы. Здесь всегда царит неповторимая, душевная и тёплая атмосфера. На проекте ты не чувствуешь соревнования за кубок, ведь каждый становится частью сообщества, большой семьи мастеров, где ты всегда можешь найти поддержку единомышленников, услышать совет от наставников, проконсультироваться с экспертами. Мастера делают общее доброе дело – создают прекрасный бренд под теплым названием "Гостеприимство в России"», - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – стран возможностей» Алексей Агафонов.

Ольга Качнова является заместителем председателя, начальником отдела туристской инфраструктуры комитета по туризму Псковской области. Она занимается сопровождением крупных проектов в сфере международного сотрудничества, разработкой и реализацией стратегии продвижения и позиционирования на туристическом рынке.

«Среди реализованных проектов Ольги Качновой – создание туристско-рекреационного кластера "Псковский", предполагающий реконструкцию основных общественных пространств города, в том числе набережных и парковых зон, а также создание туристского кластера "Духовные истоки". Ольга считает, что "Мастер гостеприимства" должен быть профессионалом, уметь работать в команде, быть ответственным, требовательным к себе и команде, брать ответственность за свою команду и результат», - рассказали организаторы.

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Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысячи в 2022 году. Главная задача проекта – познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

«Развитие территорий» – одно из четырех новых направлений конкурса «Мастера гостеприимства», которое стартовало только в 2022 году. Интерес к нему проявили не только тысячи участников, но и партнеры конкурса, обратившиеся к «Мастерам гостеприимства» за новыми яркими идеями по развитию территорий России.

На финале конкурса в Минеральных Водах участники решили шесть территориальных кейсов от заказчиков. Партнеры готовили материалы для участников, продумывали задачи и механику проведения стратегической сессии, а финалисты старались глубоко изучить особенности выбранных территорий. В Ставропольском крае участники и заказчики встретились очно и вместе разработали актуальные для регионов, эффективные, прикладные предложения по развитию территорий страны. В ближайшей перспективе яркие идеи мастеров будут воплощены в жизнь.

«Четырнадцать ярких, креативных, влюбленных в нашу страну и свои регионы участников конкурса стали победителями и заслужили гордое звание "Мастер гостеприимства", а с ним и новые карьерные возможности, признание туристического сообщества, возможность участия в программе наставничества и прохождение специализированной одномодульной образовательной программы в мастерской управления "Сенеж"», – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

На протяжении всех этапов финала участников поддерживали наставники – профессионалы туристической индустрии, знаменитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий. Главным модератором конкурсной программы стал управляющий партнер и сооснователь консалтингового бюро Hard Restart, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Константинов.

Теги: #туризм #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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