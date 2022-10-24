Туризм

Туристский слет учащихся Союзного государства состоится в Псковской области

Состоялось совещание по подготовке проведения на территории региона туристского слета учащихся Союзного государства. Мероприятие состоится летом следующего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В заседании, которое прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, приняли участие представители комитета по образованию Псковской области, Федерального центра дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Участники совещания рассмотрели предложения по площадкам размещения туристского слета, возможных сроках его проведения, а также вопросы организационного характера. Учащиеся посоревнуются в туристических навыках, ориентировании на местности, а также технике пешеходного туризма. Кроме того, их ждет большая культурная программа.

В настоящее время слет является одним из самых массовых образовательных и спортивных мероприятий с участием представителей Союзного государства. В нем традиционно принимают участие 7 команд из Республики Беларусь и 28 команд из регионов Российской Федерации, а также судейская бригада. В составе каждой команды — 10 учащихся и 2 руководителя.

Начальник Ресурсного центра Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Анатолий Маслов отметил, что серьезный опыт Псковской области в сфере организации массовых мероприятий с учащимися и в сфере детского туризма — гарантия проведения туристского слета учащихся Союзного государства 2023 года на высоком уровне.

Туристский слет учащихся Союзного государства — это ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства от 23 июля 2007 года. Первый слет был проведен в Псковской области в 2007 году. Мероприятие направлено на укрепление связи братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь, воспитание высоких нравственных качеств детей и молодежи, гражданственности, патриотизма, толерантности.