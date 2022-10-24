Туризм

Авторы канала «Мой Питер» включили Псков и «Михайловское» в топ-5 атмосферных мест

Псков и Пушкинские Горы вошли в топ-пять мест для «вайбовых» (атмосферных, расслабляющих — ред.) осенних путешествий по версии Telegram-канала «Мой Питер». Ссылку на эту публикацию предлагает своим подписчикам и случайным посетителям сообщество «Волонтеры туризма и гостеприимства. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Абдулаева. На мельнице (2007). Из собрания «Михайловского»

Осмотр Пскова, оказавшегося на первой строке рейтинга, петербуржцы предсказуемо советуют начать с Крома — одной из самых мощных средневековых крепостей в Европе. Перечислены в посте также и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, церкви Василия на Горке, Николы со Усохи, Иоакима и Анны.

Авторы паблика также советуют своим читателям «поймать волну» псковских пушкинских мест. «Самый литературный маршрут, — пишет о «Мой Питер» о Государственном музее-заповеднике «Михайловское». — Здесь можно погрузиться в атмосферу, которая благотворно влияла на творчество Александра Сергеевича, или узнать, кому посвящены строки про чудное мгновенье, а также найти останки древней русской крепости или побывать в "заповеднике" Довлатова».

Кроме того, для приятных путешествий пользователям сети рекомендуют Великий Новгород (вторая позиция), Марциальные Воды на юге Карелии (третья строка).