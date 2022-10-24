Купить путёвки в санаторий «Янтарный берег» предлагают псковичам

Отдел реализации путевок Псковского облсовпрофа предлагает псковичам приобрести путёвки в санаторий «Янтарный берег». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Многопрофильный санаторий «Янтарный берег» расположен в городе Светлогорске Калининградской области на первой береговой линии от моря в 45 метрах над его уровнем.
«Близость к курортному городу позволяет быть в гармонии с природой, не отрываясь от цивилизации. Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств. Из окон спальных корпусов можно любоваться морем и слушать шум прибоя», - рассказали в облсовпрофе.
Благодаря уникальным природно-климатическим факторам балтийского побережья и наличию современной лечебной базы, санаторий «Янтарный берег» принимает гостей на лечение круглогодично. На территории санатория функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды.
Лечебные программы:
В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет с успехом используется для лечения многих заболеваний.
Основная территория санатория составляет более 11 га. Весь комплекс рассчитан на 700 человек. Стоимость размещения в 2-местном номере 3 корпуса - 2 450 рублей, в эту стоимость входит проживание, питание и лечение по назначению врача. Санаторий имеет три спальных корпуса и один главный лечебный корпус. В главном корпусе расположена основная часть лечебной базы санатория, а также клуб и столовая.
По вопросу приобретения путевок можно обратиться по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет №12, а также по телефону: (8112) 72-82-18 или 8 800 100 15 35.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.