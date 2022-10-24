Туризм

Купить путёвки в санаторий «Янтарный берег» предлагают псковичам

Отдел реализации путевок Псковского облсовпрофа предлагает псковичам приобрести путёвки в санаторий «Янтарный берег». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Многопрофильный санаторий «Янтарный берег» расположен в городе Светлогорске Калининградской области на первой береговой линии от моря в 45 метрах над его уровнем.

«Близость к курортному городу позволяет быть в гармонии с природой, не отрываясь от цивилизации. Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств. Из окон спальных корпусов можно любоваться морем и слушать шум прибоя», - рассказали в облсовпрофе.

Благодаря уникальным природно-климатическим факторам балтийского побережья и наличию современной лечебной базы, санаторий «Янтарный берег» принимает гостей на лечение круглогодично. На территории санатория функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды.

Лечебные программы:

программа реабилитации после перенесённого COVID-19;

болезни костно-мышечной системы;

лечение заболеваний кардиологического профиля;

лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы;

лечение и профилактика заболеваний органов дыхания;

лечение заболеваний пищеварительной системы;

лечение заболеваний эндокринной системы;

лечение заболеваний женской репродуктивной системы.

В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет с успехом используется для лечения многих заболеваний.

Основная территория санатория составляет более 11 га. Весь комплекс рассчитан на 700 человек. Стоимость размещения в 2-местном номере 3 корпуса - 2 450 рублей, в эту стоимость входит проживание, питание и лечение по назначению врача. Санаторий имеет три спальных корпуса и один главный лечебный корпус. В главном корпусе расположена основная часть лечебной базы санатория, а также клуб и столовая.

Первый корпус. Первый восьмиэтажный жилой корпус имеет крытый переход с главным лечебным корпусом на уровне второго этажа. Второй корпус. Второй восьмиэтажный жилой корпус имеет крытый переход с главным лечебным корпусом на уровне второго этажа. Третий корпус. Третий семиэтажный жилой корпус расположен в 5 минутах (280 метров) ходьбы от входа в главный корпус.

По вопросу приобретения путевок можно обратиться по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет №12, а также по телефону: (8112) 72-82-18 или 8 800 100 15 35.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.