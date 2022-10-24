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Члены псковского профсоюза здравоохранения могут посетить здравницы РФ со скидкой

09.11.2022 19:00|ПсковКомментариев: 0

Профессиональный союз работников здравоохранения РФ в целях укрепления здоровья членов отраслевого профсоюза и членов их семей заключил договоры с санаторно-курортными организациями России для предоставления лечения и отдыха в 2022 году на льготной основе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе работников здравоохранения Псковской области.

Фото: профсоюз работников здравоохранения Псковской области 

Перечень санаториев для профилактического лечения и реабилитации после COVID-19 представлен в файле. Стоимость указана на 22 октября 2022 года. В связи с нестабильной экономической ситуацией стоимость в здравницах может меняться.

По всем вопросам бронирования путёвок и наличия мест в здравницах можно обращаться по телефонам: +7 (495) 938 72 86,
+7 915 032 82 10 – начальник отдела оздоровления Профсоюза работников здравоохранения РФ Раиса Амиева. 

Теги: #профсоюзы #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
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