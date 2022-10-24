Туризм

Катера перевезли между Талабскими островами и материком около девяти тысяч пассажиров

Более 8,7 тысячи человек перевезли пассажирские катера, которые в период навигации курсировали по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идёт о катере «Талабск», а также двух новых суднах «Ян Залита» и «Иван Белов», запуск которых состоялся в июле текущего года. В статистике не учитываются индивидуальные поездки на частном транспорте.

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«Большую часть всего пассажиропотока взяли на себя новые катера, которые перевезли более 6 тысяч человек. Новые катера осуществляли как регулярное транспортное сообщение, так и коммерческие рейсы. Направление на Талабские острова очень востребованное. Благодаря запуску новых катеров официальный пассажиропоток на Талабы увеличился почти в два раза», - заметили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Для сравнения — в прошлом году в период навигации он составлял около 4,5 тысячи человек.

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В настоящее время в связи с наступлением осенне-зимнего периода и ухудшением погодных условий навигация завершена. В правительстве отметили, что спуск на воду новых катеров позволил серьёзно улучшить транспортную доступность Талабских островов для местных жителей и туристов. Суда произведены на Костромском судомеханическом заводе. Вместительность каждого составляет до 30 человек.