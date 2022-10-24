Туризм

Псковские волонтёры в сфере туризма и гостеприимства запустили образовательную онлайн-платформу

На официальном сайте Федерального агентства по туризму опубликованы образовательные курсы — «Волонтёрство в экотуризме» и «Волонтёрство в гостиничной и конгрессно-выставочной деятельности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Первый образовательный курс «Волонтёрство в экотуризме» включает в себя два образовательных модуля и 17 обучающих уроков. Второй образовательный курс «Волонтёрство в гостиничной и конгрессно-выставочной деятельности» включает в себя два образовательных модуля, раскрывающих работу волонтёров в данном направлении.

В первом модуле волонтеры узнают про основы коммуникации и построения диалога с различными категориями туристов в отелях и конгрессно-выставочных мероприятиях, основы работы с особенными группами туристов (людьми с ограниченными возможностями здоровья), нормативно-правовое регулирование деятельности волонтёров в гостиничной индустрии и др. Всего в данном модуле заложено 9 уроков, направленных на знакомство и погружение в данную сферу.

При изучении второго образовательного модуля волонтёры узнают об организации работы в качестве консьержа, формы участия волонтёров в службе связи с гостями (Guest Relations) и многое другое. В рамках второго образовательного блока заложено 6 уроков, раскрывающих волонтёрство в конгрессно-выставочной деятельности.

Пройти обучение и получить сертификат можно по ссылке.