Туризм

Дополнительный авиарейс запустят из Пскова в Москву

Новые авиарейсы запустят из Пскова в Москву к 6 декабря. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям города.

По словам главы региона, к этой дате также должны отремонтировать зал на втором этаже, где будет оборудована ещё одна зона отдыха пассажиров. «Дата выбрана неслучайно – в этот день будет запущен дополнительный, третий вечерний рейс по маршруту Москва – Псков, который будет пересекаться с рейсом из Сочи», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также добавил, что теперь в Москву будет десять рейсов в неделю. «Пассажиров будет много, но для всех будут комфортные условия», — заключил губернатор.