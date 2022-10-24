Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Самовар» русское застолье
Электронная транспортная накладная
Факторинг для бизнесменов
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
о переходе на четырёхдневку
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Бранч в «Покровском»
Первому игроку приготовиться
новогодние корпоративы
Елена армянская
МакSим в Пскове
показания электросчетчиков
фолк-рок в Пскове
лучшие медцентры
 
 
 
ещё Туризм 24.10.2022 14:160 Путешественница назвала способ вычислить отель «для русских» в Турции 13.11.2022 10:010 Дополнительный авиарейс запустят из Пскова в Москву 11.11.2022 17:280 Псковские волонтёры в сфере туризма и гостеприимства запустили образовательную онлайн-платформу 10.11.2022 22:450 Сотрудничество с Турцией в сфере туризма обсудили в Петербурге 10.11.2022 13:270 Игорь Иванов об оборудовании и кадрах в профсоюзных санаториях 10.11.2022 07:530 Катера перевезли между Талабскими островами и материком около девяти тысяч пассажиров
 
 
 
Самое популярное 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 10.11.2022 20:310 Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР 11.11.2022 09:111 Стало известно, кому в России с 1 января повысят зарплаты 11.11.2022 14:400 «Самое беспризорное здание города»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Дополнительный авиарейс запустят из Пскова в Москву

13.11.2022 10:01|ПсковКомментариев: 0

Новые авиарейсы запустят из Пскова в Москву к 6 декабря. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям города.

По словам главы региона, к этой дате также должны отремонтировать зал на втором этаже, где будет оборудована ещё одна зона отдыха пассажиров. «Дата выбрана неслучайно – в этот день будет запущен дополнительный, третий вечерний рейс по маршруту Москва – Псков, который будет пересекаться с рейсом из Сочи», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также добавил, что теперь в Москву будет десять рейсов в неделю. «Пассажиров будет много, но для всех будут комфортные условия», — заключил губернатор.

Теги: #псков #аэропорт #самолеты #москва
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
В опросе приняло участие 394 человека
13.11.2022, 10:250 Синичкин день отмечается в России 12 ноября 13.11.2022, 10:010 Дополнительный авиарейс запустят из Пскова в Москву 13.11.2022, 09:400 Умер сооснователь группы The Clash Кит Левен 13.11.2022, 09:250 На объектах Минобороны в Пскове провели мероприятия по пожарной безопасности
13.11.2022, 09:071 В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии 13.11.2022, 08:240 Отмечать новогодние корпоративы в привычном формате сейчас неуместно, заявил псковский губернатор 12.11.2022, 22:050 Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ 12.11.2022, 22:020 Россиянам назвали способы обезопасить дачный участок от краж зимой
12.11.2022, 21:460 Фальшивую купюру обнаружили в финучреждении Пскова 12.11.2022, 21:300 Распространение энтерита пытаются остановить в псковском приюте «Зоозащита» 12.11.2022, 21:180 Телефонные мошенники обокрали псковичей на 1,5 миллиона рублей 12.11.2022, 21:070 Высаживать луковицы тюльпанов на городские клумбы начали в Великих Луках
12.11.2022, 20:540 День открытых дверей провёл воркаут-центр в Пскове 12.11.2022, 20:310 Численность населения Земли приблизилась к 8-миллиардной отметке 12.11.2022, 20:090 Почему Владимир Путин начал спецоперацию, объяснил псковский митрополит 12.11.2022, 20:010 Пятна на закатном Солнце сфотографировал псковский астроном-любитель
12.11.2022, 19:400 Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при Всероссийского фестиваля народной музыки 12.11.2022, 19:260 Синичники и птичьи кормушки вывесили в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» 12.11.2022, 19:050 Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове 12.11.2022, 18:480 «Михайловское» представляет Интернет-пользователям одну из самых интересных фондовых коллекций
12.11.2022, 18:343 Заявление псковского купца Батова на выдачу промыслового свидетельства опубликовали архивисты 12.11.2022, 18:140 Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе 12.11.2022, 17:490 Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки 12.11.2022, 17:240 Михаил Ведерников поблагодарил латышского исследователя за создание книги о Саласпилсе
12.11.2022, 17:060 Разбитый автомобиль Mazda бросили на трассе в Пушкиногорском районе 12.11.2022, 16:510 Псковский губернатор назвал снос памятника в Резекне болезненной темой 12.11.2022, 16:420 Советы по сохранению работоспособности осенью дала российский психолог 12.11.2022, 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
12.11.2022, 16:090 Старое дерево рассыпалось на улице Некрасова в Пскове. ФОТО 12.11.2022, 15:480 Россияне раскрыли свое отношение к общению с коллегами в нерабочее время 12.11.2022, 15:240 На следующей неделе «Михайловское» уйдёт на санитарные дни 12.11.2022, 15:050 Состояние раненного в СВО псковского священника Александра Цыганова остаётся тяжелым
12.11.2022, 14:421 Пользу сквишей и поп-итов для детей доказали новосибирские ученые 12.11.2022, 14:290 Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада 12.11.2022, 14:170 Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе 12.11.2022, 14:010 В России бывшим заключенным обещают помощь в получении образования и поиске работы
12.11.2022, 13:520 Великолучанин Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO среди сильнейших боксёров 12.11.2022, 13:331 Сергея Колосова избрали председателем профсоюза спортивной школы «Олимп» в Пскове 12.11.2022, 13:100 Состояние торговых мест в центре города возмутило жителей Великих Лук 12.11.2022, 12:472 Первую дизайнерскую крышку люка установили у входа в Псковский кремль
12.11.2022, 12:300 Неосторожность при курении привела к пожару в Псковском районе 12.11.2022, 12:030 До +10°C и сильный ветер прогнозируют псковские синоптики 13 ноября 12.11.2022, 11:400 Водолазы искали невельчанина в озере Черстно 12.11.2022, 11:220 День борьбы с пневмонией отмечается во всем мире
12.11.2022, 11:000 Фехтовальщики поборются за кубок Псковской области 12.11.2022, 10:480 19-летний пскович пытался украсть из магазина спиртное и попался росгвардейцам 12.11.2022, 10:340 Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ 12.11.2022, 10:132 Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90%
12.11.2022, 09:490 Рекордно высокую температуру зафиксировали в Пскове 12 ноября 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 12.11.2022, 09:010 В России предложили ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей 11.11.2022, 23:070 Псковским школьникам предлагают пройти бесплатные курсы по программированию
11.11.2022, 22:380 Соревнования в честь Всероссийского дня самбо пройдут в Пскове 11.11.2022, 21:592 Нарколог предупредила об опасности употребления спиртного в бане 11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах 11.11.2022, 21:160 Полку партнеров прибыло: директор «Михайловского» подписал три договора о сотрудничестве
11.11.2022, 21:015 Россиян предупредили о значительном подорожании популярных продуктов в 2023 году 11.11.2022, 20:520 Эндокринолог заявил об угрозе набрать лишний вес из-за дефицита железа в организме 11.11.2022, 20:510 Члены профсоюза вошли в состав Совета по молодежной политике при Псковской гордуме 11.11.2022, 20:390 Российский эндокринолог назвала причину вечерней тяги к сладкому
11.11.2022, 20:370 Опочецкие учителя изучили робототехнику и интерактивные технологии 11.11.2022, 20:270 Россиянин заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их 11.11.2022, 20:240 Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной 11.11.2022, 19:530 Занятие для участников проекта «Университет третьего возраста» прошло в псковском музее
11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области 11.11.2022, 19:060 Стало известно, кто получит допсредства из бюджета Псковской области 11.11.2022, 18:470 Бесплатную диспансеризацию может пройти любой пскович 11.11.2022, 18:370 Экоактивисты попытались приклеить себя к картине Мунка «Крик»
11.11.2022, 18:220 Экскурсия в честь 79-летия со дня взрыва немецкого кинотеатра прошла в Порхове 11.11.2022, 18:100 Победителей «Большой перемены» встретили в Пскове 11.11.2022, 18:093 Школьников начнут учить управлению беспилотниками 11.11.2022, 18:050 Финансирование подготовки объектов ЖКХ к зиме в Псковской области увеличили на 10%
11.11.2022, 18:000 Псковские росгвардейцы прошли итоговую проверку за 2022 год 11.11.2022, 17:590 Врач перечислила смертельные болезни, развивающиеся бессимптомно 11.11.2022, 17:580 Василий Осипов и Елена Бибикова обсудили реализацию программ газоснабжения населения в Псковской области 11.11.2022, 17:570 Модернизацию культурно-досуговых учреждений продолжат в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru