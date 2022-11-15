Туризм

Военкомат не пустил псковича призывного возраста отдыхать на Кубу

Военкомат не позволил жителю Псковской области призывного возраста поехать на Кубу по туристической путёвке. Соответствующую жалобу на сайте губернатора опубликовала жена мужчины.

«На каком основании военкомат не даёт мужу разрешение на выезд за границу? Путёвка куплена до начала мобилизации, повестка мужу не приходила и не должна придти, так как он работает в аэропорту и нужнее там. Он никуда не сбегает, не прячется. Сами пришли в военкомат, чтобы не возникло проблем на границе. Разрешение на выезд просили на 10 дней отпуска, обратные билеты есть, путёвку к заявлению приложили», - рассказала женщина.

По её словам, через полторы недели она с мужем сама пришла в военкомат, где им отдали документ с указанием: «Подлежит мобилизации, справку не выдавать».

«Что это за самоуправство? Почему мы должны терять деньги, потраченные на путёвку? Общей мобилизации в стране нет, федеральные депутаты неоднократно говорили: "Если нет повестки - выезд за границу не ограничен". На основании какого закона или приказа там имеют право давать такой отказ?» - спросила автор обращения.

На жалобу ответил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов. Он подчеркнул, что в условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан Российской Федерации не предусматривалось.

Также он добавил, что, в соответствии с требованиями Военного комиссара Псковской области от 23 сентября 2022 года №2/3/302, для урегулирования выезда россиян, не пребывающих в запасе, а также тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», был определён порядок выдачи справок для выезда из Российской Федерации вышеуказанной категории граждан.

«Если вы считаете, что действиями должностных лиц военного комиссариата города Пскова нарушены ваши права либо права вашего супруга, вы или ваш супруг вправе обжаловать их действия в установленном порядке в военный комиссариат Псковской области, прокуратуру или суд», - добавил Андрей Вьюнов.