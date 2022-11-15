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Туризм

Военкомат не пустил псковича призывного возраста отдыхать на Кубу

15.11.2022 14:23|Псков

Военкомат не позволил жителю Псковской области призывного возраста поехать на Кубу по туристической путёвке. Соответствующую жалобу на сайте губернатора опубликовала жена мужчины. 

«На каком основании военкомат не даёт мужу разрешение на выезд за границу? Путёвка куплена до начала мобилизации, повестка мужу не приходила и не должна придти, так как он работает в аэропорту и нужнее там. Он никуда не сбегает, не прячется. Сами пришли в военкомат, чтобы не возникло проблем на границе. Разрешение на выезд просили на 10 дней отпуска, обратные билеты есть, путёвку к заявлению приложили», - рассказала женщина.

По её словам, через полторы недели она с мужем сама пришла в военкомат, где им отдали документ с указанием: «Подлежит мобилизации, справку не выдавать».

«Что это за самоуправство? Почему мы должны терять деньги, потраченные на путёвку? Общей мобилизации в стране нет, федеральные депутаты неоднократно говорили: "Если нет повестки - выезд за границу не ограничен". На основании какого закона или приказа там имеют право давать такой отказ?» - спросила автор обращения. 

На жалобу ответил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов. Он подчеркнул, что в условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан Российской Федерации не предусматривалось.

Также он добавил, что, в соответствии с требованиями Военного комиссара Псковской области от 23 сентября 2022 года №2/3/302, для урегулирования выезда россиян, не пребывающих в запасе, а также тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», был определён порядок выдачи справок для выезда из Российской Федерации вышеуказанной категории граждан.

«Если вы считаете, что действиями должностных лиц военного комиссариата города Пскова нарушены ваши права либо права вашего супруга, вы или ваш супруг вправе обжаловать их действия в установленном порядке в военный комиссариат Псковской области, прокуратуру или суд», - добавил Андрей Вьюнов.

Теги: #псков #военкомат #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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15.11.2022, 12:210 Директор музея Софьи Ковалевской под Великими Луками рассказала об уникальных экспонатах 15.11.2022, 12:121 Пскович украл 88 тысяч рублей из автомобиля для покупки смартфона 15.11.2022, 12:080 Участок дороги до границы с Латвией ввели в эксплуатацию в Псковской области 15.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской
15.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 ноября 15.11.2022, 11:591 Эксперты назвали профессии с самой высокой зарплатой в Псковской области 15.11.2022, 11:560 Фитнес-тренер получила интимную травму, занимаясь с клиенткой 15.11.2022, 11:520 Боль в груди может говорить об обострении язвы – эксперт
15.11.2022, 11:420 Псковский губернатор оценил благоустроенный парк в Локне 15.11.2022, 11:390 Новую памятную монету Банка России посвятили Антошке 15.11.2022, 11:370 «Чем кормить детей?»: бывшей жене мобилизованного псковича перестали приходить алименты 15.11.2022, 11:310 Псков занял 66 место по качеству общественного транспорта
15.11.2022, 11:230 Бизнес пожаловался в Минэкономразвития на плату за воздух вместо вывоза мусора 15.11.2022, 11:210 Владимир Кузь о готовности псковских дорог к зиме 15.11.2022, 11:140 ДТП на Рижском проспекте в Пскове произошло во время выполнения левого поворота 15.11.2022, 11:110 Население Земли достигло 8 миллиардов человек
15.11.2022, 11:080 Фальсифицированная икра может появиться в Псковской области – Роспотребнадзор 15.11.2022, 11:030 Подборки листов из советских отрывных календарей продают в Пскове 15.11.2022, 10:520 Убийцу матери приговорили к лишению свободы в Дновском районе 15.11.2022, 10:470 Сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются днём в Псковской области
15.11.2022, 10:461 Новый вариант коронавируса зафиксировали в Канаде 15.11.2022, 10:430 Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках 15.11.2022, 10:370 «Лига справедливости»: Банкротство умершего 15.11.2022, 10:320 Остановите конвейер смерти!
15.11.2022, 10:290 Росгвардейцы задержали укравшего алкоголь псковича 15.11.2022, 10:230 Фриду и Хильдегард разыскивает их брат в Псковской области 15.11.2022, 10:140 Российские регионы стали менять формат празднования Нового года 15.11.2022, 10:020 «Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской
15.11.2022, 09:500 Работающие удалённо псковичи спят дольше - исследование 15.11.2022, 09:391 Великолучанин заказал интим-услуги и стал жертвой мошенников 15.11.2022, 09:240 Врач предупредил о риске подхватить болезнь стопы в промокшей обуви 15.11.2022, 09:150 Грузовик сгорел на трассе в Стругокрасненском районе
15.11.2022, 08:300 Компании от трёх человек приглашают на «СуперЗарубу» под Псковом 15.11.2022, 08:160 Юрист рассказал, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ 15.11.2022, 08:100 Кража ради спиртного может обернуться для великолучанина лишением свободы 15.11.2022, 07:520 Правила прохождения альтернативной службы изменились в России
15.11.2022, 07:350 Псковские студенты стали «жертвами» на чемпионате по оказанию первой помощи 15.11.2022, 07:170 День призывника отмечают в России 15 ноября 15.11.2022, 07:000 У пьяного вора в Великих Луках украли пакет с похищенным 14.11.2022, 22:590 Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий
14.11.2022, 22:005 Уроки пенсионной грамотности проводят для псковской молодёжи 14.11.2022, 21:440 Поставку систем контроля уровня глюкозы крови в Псковской области ждут в декабре 14.11.2022, 21:420 Осуждённых идрицкой колонии проконсультировали юристы 14.11.2022, 21:341 Путин наградил директора «Михайловского» Орденом Дружбы
14.11.2022, 21:240 Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу 14.11.2022, 21:130 Пластический хирург заявил о росте популярности в РФ малоинвазивных методов операций 14.11.2022, 21:120 Реставрацию Лазаревского храма в Печорах начнут до конца года 14.11.2022, 21:050 Отбывающим наказание за наркотики в России запретили служить по контракту
14.11.2022, 21:054 Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области 14.11.2022, 21:010 Псковские многодетные семьи могут вернуть деньги за борьбу с борщевиком 14.11.2022, 20:530 Останки двух неопознанных красноармейцев нашли в Невельском районе. ФОТО 14.11.2022, 20:480 Житель Палкинского района не хотел оставаться дома по ночам и попал в тюрьму
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