Туризм

Курортный сбор хотят ввести в Санкт-Петербурге

Возможность введения курортного сбора обсудили в Санкт-Петербурге. По словам вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова, такой сбор положительно отразиться на туристической инфраструктуре, а также поможет увеличить расходы, необходимые для сохранности исторического центра города.

Пока что данный вопрос только обсуждается и решение еще не принято, сообщает RuNews24.

По предварительной информации, в случае установления курортного сбора в Петербурге, сумма пошлины будет меньше 2% от стоимости номера в гостинице.

Введение курортного сбора – экспериментальная программа, действующая до конца текущего года. Сейчас за отдых нужно доплачивать пока что только в четырех регионах РФ – это Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Крым.