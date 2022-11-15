Туризм

На оздоровление в кардиологический санаторий приглашают псковичей

Отдел реализации санаторно-курортных услуг Псковского областного совета профсоюзов предлагает жителям региона приобрести путёвки в подмосковный санаторий «Переделкино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Кардиологический санаторий "Переделкино" – это известная подмосковная здравница, профиль – лечение кардиологических заболеваний, а также заболеваний нервной системы и нарушений обмена веществ», - рассказали в облсовпрофе.

Комплекс состоит из двух четырёхэтажных корпусов с лифтом, зданий столовой, медицинских служб и плавательного бассейна. Все здания соединены крытым тёплым переходом, в котором размещается зимний сад с тропическими растениями и экзотическими певчими птицами.

В здравнице к услугам туристов номера категорий «Стандарт» и «Повышенная комфортность», в которых есть санузел с душем или ванной, набор посуды, электрочайник, радио, мини-холодильник и телевизор. Осуществляется регулярная уборка и еженедельная смена полотенец и постельного белья.

В медицинском центре санатория функционируют отделения диагностики, ультразвуковых исследований, бальнеологическое и массажное отделения, есть кабинеты электросна и психотерапии. В целях лечения пациентам здравницы могут назначаться курсы лазеротерапии, низкочастотной терапии, магнитотерапии, тепло- и светолечения, различных ванн, ингаляций и душей. Отдельное место в оздоровительных программах, практикуемых в лечебнице, отводится занятиям лечебной физкультурой и плаванию в бассейне комплекса под наблюдением инструкторов и медперсонала. При отсутствии противопоказаний туристы смогут также посетить инфракрасную или финскую сауну и пройти курс процедур по моделированию фигуры в SPA-центре здравницы.

В здравнице отдыхающим в санатории предлагается трехразовое диетическое питание по системе «Шведский стол».

К числу развлечений, доступных на территории кардио-санатория, относятся игра в бильярд, посещение кинопоказов, караоке-бара и концертных программ, а также экскурсионные поездки к историческим достопримечательностям, расположенным в Подмосковье. Так же работает Международная школа скандинавской ходьбы.

По вопросам приобретения путёвок в санаторий «Переделкино» можно обращаться в отдел по реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: (8112) 72-82-18 или 8 800 100 15 35.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.