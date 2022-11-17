Туризм

Несколько пригородных поездов отменили в Псковской области

Изменения вносятся в расписание движения пригородных поездов в Псковской области с 18 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года в связи с ремонтом пути на участке Торопец - Назимово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В расписание вносятся следующие изменения:

С 18 ноября отменяется пригородный поезд №6693 Осташков - Великие Луки.

С 19 ноября 2022 отменяются также пригородные поезда:

№6694, 6672 Великие Луки - Осташков (по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям);

№6693, 6671 Осташков - Великие Луки (по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям).

С 19 ноября назначаются пригородные поезда:

№ 6691 Бологое – Торопец (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям);

№ 6692 Торопец – Бологое (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям.

Кроме того, в целях обеспечения обслуживания пассажиров участка Осташков - Великие Луки - Осташков на период проведения капитального ремонта пути с 20 ноября ОАО «РЖД» будет назначен компенсационный автобус сообщением Торопец - Великие Луки - Торопец по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям.

Отправление из города Великие Луки в 12.10, прибытие в город Торопец в 14:00.

Отправление из города Торопец будет осуществляться в 14:30, прибытие в город Великие Луки в 16:30.

В комитете обратили внимание пассажиров, что в связи с предоставлением «окон» с 25 ноября по 2 декабря в расписание движения отменяются пригородные поезда:

№6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Жижица;

№6804 Великие Луки - Нелидово на участке Жижица - Нелидово.

А 28 ноября отменяются:

№6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Жижица;

№6804 Великие Луки - Нелидово на участке Жижица - Нелидово;

№6951 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс, Туту.